Ce a pățit Monica Tatoiu la analize. ”Păi să nu mă duc cu vuvuzele să le iau banii înapoi...”

Monica Tatoiu, în vârstă de 68 de ani, a avut parte de o experiență neplăcută când a mers să-și facă niște analize.

Monica Tatoiu s-a confruntat cu o sițuație extrem de neplăcută în sistemul medical privat. Aceasta a povestit că i-a fost pus un diagnostic greșit, motiv pentru care a fost nevoită să amâne operația de cataractă.

”Ca să înțelegeți cum este cu privatul în sănătate. Mi-am făcut analize pentru operația de cataractă la un centru privat. Mi-au găsit o bacterie fără să îmi facă exudat de gât și probă nazală. Mi-am anulat operația și aproape că am început un tratament.

Noroc că Monica Pop a zis: „Hai la spital să repetăm analizele”. Nu au găsit nimic. Păi să nu mă duc cu vuvuzele să le iau banii înapoi… Am mai pățit o dată cu o mamografie greșită. Tot la un centru privat, cu lume luminată”, a scris Monica Tatoiu pe contul său de Facebook.

Ce a pățit Monica Tatoiu la analize. ”Vă dați seama ce implicații au astfel de situații?”

”Una este să greșești dozajul la un cocktail la bar ca să faci profitul mai mare, mai pui apă în el și așa mai departe, dar alta este să greșești niște reactivi care dau rezultate proaste. Vă dați seama ce implicații au astfel de situații?”, a declarat Monica Tatoiu pentru click.ro.

”Este ori lipsă de seriozitate, ori materiale proaste, doar de dragul profitului. La privat, în foarte multe cazuri, dai banii, dar calitatea este mult mai proastă în servicii decât la stat. Dacă este o problemă la privat, tot la stat te trimit”, a mai spus aceasta.

Monica Tatoiu a fost profesoară de matematică și femeie de afaceri

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică.

În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.