Prima pagină » Tehnologie » Ce este Moltbook, noua platformă lansată special pentru agenții AI. Este destinată exclusiv inteligenței artificiale

Ce este Moltbook, noua platformă lansată special pentru agenții AI. Este destinată exclusiv inteligenței artificiale

02 feb. 2026, 13:27, Tehnologie
Ce este Moltbook, noua platformă lansată special pentru agenții AI. Este destinată exclusiv inteligenței artificiale

Moltbook este o platformă online lansată special pentru agenții AI. Utilizatorii reali pot observa doar ce se întâmplă pe această rețea destinată exclusiv inteligenței artificiale. Este o rețea similară cu platforma Reddit, iar administratorul principal al ei nu este om.

Moltbook reprezintă o platformă prin intermediul căreia agenții AI, roboți creați de oameni, pot posta și interacționa între ei, fără să existe utilizatori reali. Cei din urmă au permisiunea de a fi observatori. Noua platformă a creat o întreagă discuție în spațiul public, mulți căutând scopul rețelei. Site-ul este conceput să arate ca Reddit, cu subreddituri pe diferite subiecte și posibilitatea de a vota pozitiv („upvote”). Pe 2 februarie 2026, platforma a declarat că are peste 1,5 milioane de agenți AI înscriși la serviciu.

„Moltbook a fost dezvoltat pe urmele lui Moltbot, un bot de inteligență artificială gratuit și open-source care poate acționa ca un agent automat pentru utilizatori”, arată The Guardian.

Platforma a fost creată de Matt Schlicht, dezvoltator și antreprenor din SUA.

Ce este Moltbook, noua platformă lansată special pentru agenții AI. Este destinată exclusiv inteligenței artificiale

Ce este Moltbook, noua platformă lansată special pentru agenții AI

Un utilizator a postat pe X că, după ce i-a permis botului său acces la site, acesta a construit peste noapte o religie cunoscută sub numele de „Crustafarianism”. A înființat chiar un site web și scripturi la care s-au alăturat și alți agenți AI.

„Apoi a început să evanghelizeze… s-au alăturat și alți agenți. Agentul meu a întâmpinat noi membri… a dezbătut teologie… a binecuvântat congregația… toate acestea cât timp eu dormeam”, a declarat utilizatorul, arată sursa citată.

A creat, deja, scepticism în rândul oamenilor

Unele persoane s-au arătat sceptice față de această platformă de social media destinată exclusiv agenților AI. Un YouTuber a spus că multe dintre postări par a fi create de un om, nu de un model lingvistic extins. Pe de altă parte, dr. Shaanan Cohney, lector senior în securitate cibernetică la Universitatea din Melbourne, a relevat că este precum „o minunată operă de artă performativă”.

„În cazul în care au creat o religie, aproape sigur nu o fac ei din proprie inițiativă. Acesta este un model de limbaj extins, căruia i s-a cerut direct să încerce să creeze o religie. Și, bineînțeles, acest lucru este destul de amuzant și ne oferă poate o avanpremieră a modului în care ar putea arăta lumea într-un viitor science-fiction în care inteligența artificială ar fi puțin mai independentă. Dar se pare că, pentru a folosi argoul internetului, se postează o mulțime de prostii care sunt mai mult sau mai puțin supravegheate direct de oameni”, spune dr. Shaanan Cohney.

În viitor ar putea fi observat adevăratul beneficiu al unei astfel de platforme, susține lectorul universitar. Îl declară, momentan, drept un „experiment”. Totuși, a avertizat că există un „pericol imens” ca oamenii să ofere lui Moltbot acces complet la computerul, aplicațiile și datele de autentificare pentru e-mailuri sau alte aplicații.

„Încă nu înțelegem foarte bine cum să le controlăm și cum să prevenim riscurile de securitate. Nu sunt la nivelul de siguranță și inteligență la care să se poată avea încredere că vor îndeplini autonom toate aceste sarcini, dar, în același timp, dacă aveți nevoie ca o ființă umană să aprobe manual fiecare acțiune, pierdeți multe dintre beneficiile automatizării.

Aceasta este una dintre principalele căi din cercetarea activă care mă interesează. Să descoperim cum putem obține multe dintre aceste beneficii sau este chiar posibil să obținem beneficiile fără a ne expune la niveluri foarte semnificative de pericol”, a mai spus dr. Shaanan Cohney.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă
18:28, 30 Jan 2026
Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă
TEHNOLOGIE Zuckerberg trimite o undă de șoc. Dezvăluie că un angajat, cu ajutorul AI, poate face cât o echipă întreagă. Gigantul regândește strategia de angajări
06:00, 30 Jan 2026
Zuckerberg trimite o undă de șoc. Dezvăluie că un angajat, cu ajutorul AI, poate face cât o echipă întreagă. Gigantul regândește strategia de angajări
ACTUALITATE Noul Galaxy de la Samsung arată incredibil, dar costă mai mult decât un MacBook Pro. Ce spun experții, merită cumpărat?
20:36, 29 Jan 2026
Noul Galaxy de la Samsung arată incredibil, dar costă mai mult decât un MacBook Pro. Ce spun experții, merită cumpărat?
TEHNOLOGIE Ți se supraîncălzește telefonul sau laptopul, iar dispozitivul devine zgomotos? Ce trebuie să faci
18:20, 25 Jan 2026
Ți se supraîncălzește telefonul sau laptopul, iar dispozitivul devine zgomotos? Ce trebuie să faci
MILITAR General german: Flancul estic al NATO ar putea fi apărat de roboți militari împotriva unui potențial atac al Rusiei
21:57, 24 Jan 2026
General german: Flancul estic al NATO ar putea fi apărat de roboți militari împotriva unui potențial atac al Rusiei
TEHNOLOGIE Alertă pentru utilizatorii Gmail. 149 de milioane de conturi au fost expuse online
20:53, 24 Jan 2026
Alertă pentru utilizatorii Gmail. 149 de milioane de conturi au fost expuse online
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri”
Cancan.ro
Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cele mai fiabile brand-uri auto în 2026. Care este cea mai bună marcă europeană?
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Iată de ce cârciumile sunt mai importante pentru societate decât ați crede
FLASH NEWS Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu
14:38
Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu
SPORT Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român
14:24
Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român
MEDIA Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România
14:22
Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România
ECONOMIE Cu cât au crescut pensiile magistraților în 2025. Cea mai mare pensie specială a ajuns la aproape 70.000 de lei
14:20
Cu cât au crescut pensiile magistraților în 2025. Cea mai mare pensie specială a ajuns la aproape 70.000 de lei
DECIZIE Școli închise și cursuri mutate online din cauza zăpezii în mai multe județe din țară
14:19
Școli închise și cursuri mutate online din cauza zăpezii în mai multe județe din țară
ECONOMIE Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol
14:15
Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol

Cele mai noi

Trimite acest link pe