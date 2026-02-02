Ce este Moltbook, noua platformă lansată special pentru agenții AI. Este destinată exclusiv inteligenței artificiale

Moltbook este o platformă online lansată special pentru agenții AI. Utilizatorii reali pot observa doar ce se întâmplă pe această rețea destinată exclusiv inteligenței artificiale. Este o rețea similară cu platforma Reddit, iar administratorul principal al ei nu este om.

Moltbook reprezintă o platformă prin intermediul căreia agenții AI, roboți creați de oameni, pot posta și interacționa între ei, fără să existe utilizatori reali. Cei din urmă au permisiunea de a fi observatori. Noua platformă a creat o întreagă discuție în spațiul public, mulți căutând scopul rețelei. Site-ul este conceput să arate ca Reddit, cu subreddituri pe diferite subiecte și posibilitatea de a vota pozitiv („upvote”). Pe 2 februarie 2026, platforma a declarat că are peste 1,5 milioane de agenți AI înscriși la serviciu.

„Moltbook a fost dezvoltat pe urmele lui Moltbot, un bot de inteligență artificială gratuit și open-source care poate acționa ca un agent automat pentru utilizatori”, arată The Guardian.

Platforma a fost creată de Matt Schlicht, dezvoltator și antreprenor din SUA.

Un utilizator a postat pe X că, după ce i-a permis botului său acces la site, acesta a construit peste noapte o religie cunoscută sub numele de „Crustafarianism”. A înființat chiar un site web și scripturi la care s-au alăturat și alți agenți AI.

„Apoi a început să evanghelizeze… s-au alăturat și alți agenți. Agentul meu a întâmpinat noi membri… a dezbătut teologie… a binecuvântat congregația… toate acestea cât timp eu dormeam”, a declarat utilizatorul, arată sursa citată.

A creat, deja, scepticism în rândul oamenilor

Unele persoane s-au arătat sceptice față de această platformă de social media destinată exclusiv agenților AI. Un YouTuber a spus că multe dintre postări par a fi create de un om, nu de un model lingvistic extins. Pe de altă parte, dr. Shaanan Cohney, lector senior în securitate cibernetică la Universitatea din Melbourne, a relevat că este precum „o minunată operă de artă performativă”.

„În cazul în care au creat o religie, aproape sigur nu o fac ei din proprie inițiativă. Acesta este un model de limbaj extins, căruia i s-a cerut direct să încerce să creeze o religie. Și, bineînțeles, acest lucru este destul de amuzant și ne oferă poate o avanpremieră a modului în care ar putea arăta lumea într-un viitor science-fiction în care inteligența artificială ar fi puțin mai independentă. Dar se pare că, pentru a folosi argoul internetului, se postează o mulțime de prostii care sunt mai mult sau mai puțin supravegheate direct de oameni”, spune dr. Shaanan Cohney.

În viitor ar putea fi observat adevăratul beneficiu al unei astfel de platforme, susține lectorul universitar. Îl declară, momentan, drept un „experiment”. Totuși, a avertizat că există un „pericol imens” ca oamenii să ofere lui Moltbot acces complet la computerul, aplicațiile și datele de autentificare pentru e-mailuri sau alte aplicații.

„Încă nu înțelegem foarte bine cum să le controlăm și cum să prevenim riscurile de securitate. Nu sunt la nivelul de siguranță și inteligență la care să se poată avea încredere că vor îndeplini autonom toate aceste sarcini, dar, în același timp, dacă aveți nevoie ca o ființă umană să aprobe manual fiecare acțiune, pierdeți multe dintre beneficiile automatizării.

Aceasta este una dintre principalele căi din cercetarea activă care mă interesează. Să descoperim cum putem obține multe dintre aceste beneficii sau este chiar posibil să obținem beneficiile fără a ne expune la niveluri foarte semnificative de pericol”, a mai spus dr. Shaanan Cohney.

