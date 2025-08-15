O femeie din București a comandat o carte pentru fiica ei, în vârstă de 3 ani, iar când a ajuns la Easybox să ridice coletul, a avut un șoc.

Femeia din București a povestit că a comandat o cărticică pentru fiica sa de pe un site de vânzări online. Cartea era vândută de un distribuitor extern. După ce a primit codul de ridicare, a mers la punctul de livrare împreună cu fiica sa, la Easybox. Însă, stupoare, sertarul era gol.

„Își dorea fiica mea, Maria, o carte. Zilnic îmi spunea de ea. Am dat comandă, aseară a ajuns la Easybox, când am deschis sertarul, gol. Niciun pachet în el, nicio carte. M-am dus și cu cea mică, mi s-a rupt inima când am plecat acasă, cu ea de mână, fără nimic. Aici nu e vorba de bani. E o cărticică de 15 lei”, a declarat tânăra pentru fanatik.ro.

Cine r ă spunde pentru lipsa coletului

Femeia a încercat apoi să ia legătura cu reprezentanții magazinului online și cu firma de curierat, fără să primească însă un răspuns concret. În contul personal însă, apare comanda ca livrată și ridicată, desi sertarul era gol.

„Le-am scris și mi-au comunicat că vor lua legătura cu mine după ce vor face o cercetare. Acum apare în cont comanda livrată, ridicată, și eu nu primesc niciun semn de nicăieri. Mă întreb, doar, cum să bagi un cod și să închizi sertarul, fără să pui produsul? Repet, nu-mi pasă de suma pierdută. E vorba că îți aștepți produsul oricâți bani dai pe el și îți iei țeapă”, a mai explicat aceasta.

Sorin Mierlea, Președintele InfoCons, a spus ce ar trebui să facă femeia:

„În primul rând ar trebui să facă reclamație. Dacă era un pachet, dar nu avea produsul comandat, problema era în proporție mare a celui care a făcut pachetul respectiv și l-a trimis (…) Dacă nu era nimic în cutia de livrare, atunci este vina exclusiv a curierului. În această speță, nu mai este neapărat o problemă de protecție a consumatorului, ci este o problemă de înșelăciune și o problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”, a spus acesta pentru sursa citată.

Autorul recomandă:

Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet

Cum să ne apărăm de țeapa „coletul”. Cel mai mare pericol este în perioada sărbătorilor, când oamenii plasează multe comenzi online