Ce a pățit o tânără din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online în valoare de 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Iată ce a pățit o tânără din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online în valoare de aproximativ 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le restituie. Tânără de 18 ani a ajuns după gratii pentru 24 de ore, fiind reţinută sub acuzaţia de înşelăciune.

Aceasta a fost reclamată că a comandat haine online, a refuzat să le plătească, motivând că nu i se potrivesc, însă a refuzat şi să le restituie. Ea a returnat apoi hainele, în valoare de aproape 20.000 de lei, după ce s-a demarat o anchetă în privinţa ei.

În acest caz, dosarul penal a fost deschis de către poliţiştii din judeţul Alba după ce o femeie a reclamat că a trimis unei tinere haine, pe care le vindea prin intermediul unei reţele sociale, iar ea nu i le-a plătit invocând faptul că nu i se potrivesc, însă nici nu i le-a înapoiat.

Poliţiştii ai identificat-o pe tânăra de 18 ani, ca fiin din judeţul Bistriţa– Năsăud și au pus-o sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune.

„Din cercetările efectuate, a reieşit că, la data de 10 decembrie 2025, tânăra ar fi comandat, prin intermediul unei reţelele de socializare, de la o femeie de 34 de ani, din Alba Iulia, un număr de 16 articole vestimentare, în valoare de 18.550 de lei. În cursul zilei de 16 decembrie 2025, tânăra a primit articolele comandate, iar pe motiv că mărimile nu corespund, a refuzat să achite contravaloarea acestora sau să le restituie persoanei vătămate”, a informat, sâmbătă, Poliţia judeţeană Alba.

Astfel că, vineri, 9 ianuarie 2026, poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa tinerei de 18 ani, iar acolo au găsit şi ridicat 14 articole vestimentare, precum şi o sumă de bani. Bunurile au fost restituite femeii păgubite, iar tânăra a fost reţinută pentru 24 de ore. Cercetările pentru acest caz continuă.

Autorul recomandă:

O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă