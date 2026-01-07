Prima pagină » Actualitate » O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă

O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă

07 ian. 2026, 12:43, Actualitate
O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă

Polițiștii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuința sa . anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violență pe trupul fetei.

O tânără în vârstă de 23 de ani, din Blaj, a murit marți seară după ce i s-ar fi făcut rău, în jurul orei 23:30. Ea se afla într-o stare de inconștiență atunci când echipajele medicale au ajuns și a fost declarată decedată după ce medicii au încercat să efectueze manevrele de resuscitare.

O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă

”La examinarea sumară a trupului acesteia, nu au fost constatate urme vizibile de violență fiind transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Alba.

Polițiștii fac acum cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele
12:51
Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele
TRADIȚIE Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul
12:49
Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul
JUSTIȚIE Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate
11:56
Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate
EXTERNE Primele pensii în euro în Bulgaria. Seniorii au luat cu asalt oficiile poștale
11:18
Primele pensii în euro în Bulgaria. Seniorii au luat cu asalt oficiile poștale
SPORT Rapid ratează transferul jucătorului cerut de Costel Gâlcă. „Am decis să nu facem tranzacția”
11:14
Rapid ratează transferul jucătorului cerut de Costel Gâlcă. „Am decis să nu facem tranzacția”
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Predicțiile The New York Times pentru 2026. Cum va răspunde lumea la excesul tehnologic?
SCANDALOS Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
12:58
Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
CONTROVERSĂ Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
12:53
Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
LIVE UPDATE 🚨 Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții
12:13
🚨 Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții
VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
12:09
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
COMUNICAT Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
12:00
Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
EXTERNE Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi
11:58
Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi

Cele mai noi

Trimite acest link pe