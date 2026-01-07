Polițiștii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuința sa . anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violență pe trupul fetei.

O tânără în vârstă de 23 de ani, din Blaj, a murit marți seară după ce i s-ar fi făcut rău, în jurul orei 23:30. Ea se afla într-o stare de inconștiență atunci când echipajele medicale au ajuns și a fost declarată decedată după ce medicii au încercat să efectueze manevrele de resuscitare.

O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă

”La examinarea sumară a trupului acesteia, nu au fost constatate urme vizibile de violență fiind transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Alba.

Polițiștii fac acum cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Recomandările autorului: