Cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea: „E natural?”

15 oct. 2025, 09:27, Actualitate
Iată cine este și cum arată tânăra care este nevoită cumpere două bilete de avion pentru a încăpea. Ea are un posterior impresionant, motiv pentru care spune că lucrurile din viața de zi cu zi sunt mai dificile pentru ea decât pentru altcineva.

Tânăra se numește Gracie Bon, are 28 de ani și este din Panama. Aceasta are un posterior de aproape 140 de cm, despre care spune că este natural.

Gracie Bon este model și nu se sfiește să își arate corpul în mediul online. Puțini și-ar da seama de dimensiunile sale reale, dacă nu i-ar vedea întregul trup. Garcie a povestit că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a scăpa de grăsimea de pe burtă, dar nu s-a atins de posterior.

În ciuda criticilor din online, ea neagă o intervenție medical, susținând că dimensiunea impresionantă a posteriorului său este cauzată de o lipohipertrofie, adică o acumulare anormală de țesut adipos.

sursa foto: Instagram

sursa foto: Instagram

Tânăra mai spune că nu este împiedicată deloc să ducă o viață normală cu aceste forme generoase, deși întâmpină unele dificultăți, în special la zborul cu avionul, biletele la teatru sau concerte.

Deși are peste 10 milioane de urmăritori, nu toți au cuvinte frumoase să îi spună, considerând că dimensiunile sale sunt demne de toată jena”. De asememea, sunt și oameni care consideră că posteriorul ei este fals și că a apelat la ajutorul medicilor pentru a ieși în evidență.

Unii oameni cred că este fals. Ideea e eram foarte grasă și am făcut liposucție”, spune ea.

„Este real?” o întreabă un internaut.

