Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei

12 nov. 2025, 11:19, Actualitate
Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost implicat într-un imens scandal după ce mai multe studente l-au acuzat de hărțuire sexuală și comportament inadecvat. Cazul lui a ajuns în atenția Comisiei de Etică a universității, care a declanșat o anchetă.

Potrivit Ziarul de Iași, investigația s-a încheiat, iar concluziile au fost prezentate.

Ce decizie s-a luat în cazul profesorului Gașpar

Corneliu Gașpar preda, printre altele, chiar disciplina „Etică și integritate academică”, iar printre studenți era cunoscut pentru implicarea sa în activitățile de evaluare și cercetare.

„Mi-a spus că am picioare foarte frumoase și că eu sunt frumoasă, dar am față de «femeie răutăcioasă care mănâncă bărbați și copii». A mai spus și că eu vrăjesc bărbații, dar pe dumnealui nu am reușit încă”, a povestit una dintre studente.

Citește aici decizia luată de conducerea universității în urma raportului întocmit de Comisia de Etică.

