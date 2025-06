Ce a pățit un clujean, când a cerut bonul fiscal la finalul unei curse cu TAXIUL. „Sunt sigur că nu-i primul și nici ultimul”

Un clujean a povestit experiența neplăcută cu un taximetrist care ar fi refuzat să emită bon fiscal la finalul unei curse, folosind în schimb un telefon mobil pe post de aparat de taxare.

Potrivit stiridecluj.ro, clientul a luat un taxi dintr-un stand, iar cursa a fost în regulă până la destinație. Problemele au apărut abia în momentul solicitării bonului fiscal.

Atunci, taximetristul a spus că „a rămas fără rolă” și a încercat să ofere un bon de la o cursă anterioară, cu aceeași sumă.

Însă pasagerul a insistat să primească bonul fiscal aferent cursei efectuate, iar atunci șoferul a spus că merge să cumpere o rolă de hârtie de la un magazin din apropiere.

Dar, cât timp clientul a intrat în magazin pentru a ajuta la procurarea rolei, taximetristul a plecat.

„Am luat un taxi din stand, era singurul în stand. Am spus ruta și i-am specificat pe unde să meargă, zis și făcut. Nu mi-am dat seama, doar după ce am urcat, că nu avea aparat de taxare – avea un smartphone pe post de aparat de taxare. Atunci am zis să filmez «ceasul», în loc să crească cursa cu 10-20 de bani cum crește normal în orice taxi cu care am fost… Am ajuns la destinație.

– Să-mi dați și bonul, vă rog frumos.

– Am rămas fără, dar am unul de ieri cu aceeași sumă (25 RON).

– Nu, domnule… doresc bon pe cursa aceasta!

– Hai că îți fac rost de rolă pentru aparatul de taxare. (Era un magazin în apropiere.)

– Bine, aștept!

M-am dat jos din taxi, merg spre magazin, coadă la magazin. Îmi cer scuze, și mă scuz pentru nesimțirea mea, bat la ușă, deschid și cer o rolă pentru case de marcat. Un minut a durat toată interacțiunea. Mă întorc – taxiul a plecat…

Sunt sigur că nu-i primul și nici ultimul, dar nu e corect… toți fură în țara asta, dar noi, restul, care respectăm legea și ne vedem de nasul nostru, suntem luați de proști, de prea mulți ani…”, a mărturisit clujeanul după experiența sa cu taximetristul respectiv.