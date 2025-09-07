Ce a pățit un cuplu care intenționa să cumpere o casă cu 1 euro, în Italia. Ce au descoperit cei doi soți, după ce un avocat a tradus contractul

Un cuplu a intenționat să cumpere o casă cu 1 euro, în Italia. Cei doi soți au fost atrași de „ofertă”, motiv pentru care au luat în considerare că ar putea reprezenta o opțiune pentri ei. Totuși, au luat o decizie radicală în momentul în care au descoperit ce scria în contract, de fapt. Un avocat le-a tradus documentul.

În Italia, în anumite zone, străinii pot achiziționa case cu 1 euro. Pentru mulți dintre ei, „oferta” cu 1 euro ar putea părea de neegalat, însă fără să realizeze, cel puțin inițial, cât de multe reparații și renovări vor trebui să facă. Astfel de case scoase la vânzare se află în orașe pitorești, dar aproape depopulate. Cu scopul de a repopula anumite zone, localitățile locale pun la dispoziție un astfel de proiect – cumperi o casă la un preț modic, dar investești zeci de mii de euro ca să o refaci. Altfel, contract mai prevede și alte condiții, precum mutarea în locație.

Ce a pățit un cuplu care intenționa să cumpere o casă cu 1 euro, în Italia

Un cuplu (ea – 30 de ani, el – 32 de ani) s-a arătat interesat de achiziționarea unei case la prețul de 1 euro, într-o zonă liniștită și pitorească din Italia. Totuși, intenția a dispărut, după ce soții au aflat ce scrie în contract. Un avocat le-a tradus documentul, cei doi soți aflând că, cel puțin pentru ei, ar putea fi o „ofertă – capcană”.

Mutarea în peninsulă a venit odată cu noile cerințe de la locul de muncă al soțului, iar cei doi au ales între a achiziționa o casă cu 1 euro și a închiria un apartament cu 500 de euro. Cei doi soți s-au informat cu privire la ofertele de case vândute la 1 euro și au ajuns la concluzia că nu ar fi indicat să ia parte în acest proiect.

Forumurile au scos la suprafață investițiile făcute de diverse persoane. De exemplu, un cuplu a investit 300.000 de euro în renovări, după ce și-au luat casă cu 1 euro. Alții au vrut să cumpere case de acest tip, dar au descoperit că structura lor se prăbușește.

Unele municipalități prezentau condiții pentru cei care aveau în plan să investească în casele la 1 euro. De exemplu, erau condiționați să deschidă afaceri, să finalizeze renovările în 2 până la 6 ani sau să locuiască minim 6 luni pe an în casă.

În cele din urmă, cei doi soți au decis să își cumpere o casă Sant’Elia a Pianisi, între Napoli și Roma, cu 29.000 de euro. S-au mutat într-o fermă de 290 de metri pătrați cu un hectar de teren.

„Ne-a ajutat să traducem documente, să înțelegem pașii legali și să reducem riscurile într-o țară unde nu vorbeam limba. Suntem bucuroși că am ales propria cale pentru a cumpăra o casă în Italia și totuși am ajuns într-o comunitate plină de viață”, a spus femeia, conform Business Insider.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ