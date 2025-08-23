Prima pagină » Actualitate » Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”

Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”

Mara Răducanu
23 aug. 2025, 08:00, Actualitate
Visul

Probleme imobiliare noi, la vremuri noi! Cam așa s-ar putea rezuma soarta domeniului imobiliar în România lui 2025, când visul de a avea o locuință proprie începe să rămână și mai mult o dorință neîmplinită. Sau, în cazul în care reușești să-ți achiziționezi un spațiu al tău, asta te transformă într-un datornic pe viață băncilor și statului. În timp ce ”ordonanța austerității” i-a dus pe români la următorul nivel de disperare, expresia „casă, dulce casă” devine încet, dar sigur, ”casă, chirie pe viață”.

Antoanela Comșa, expert imobiliar, a declarat, într-un interviu pentru Gândul, că anul 2025 va fi unul dificil și provocator și din punct de vedere imobiliar, iar românii vor opta din ce în ce mai mult pentru apartamentele vechi sau se vor orienta spre zona chiriilor, o decizie considerată a fi mai practică în actuala conjunctură.

La Primăria Capitalei continuă „tradiția rechinilor imobiliari” lăsată de Nicușor Dan

Cât despre Bucureștiul administrat până de curând de Nicușor Dan, actualul președinte al României, expertul imobiliar mărturisește că Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, continuă tradiția lăsată de predecesorul său, aceea de a nu semna pentru PUZ-uri.

Antoanela Comșa susține că aceste blocaje de construcție impuse în București nu au dus, în toți acești ani, la nimic bun, în Capitală construindu-se în continuare într-un ritm haotic.

„Din păcate, Bucureștiul nu s-a schimbat față de ultima noastră discuție, în sensul în care domnul primar interimar continuă politica domnului președinte Nicușor Dan. Mai exact, tot nu se semnează, tot nu avem PUZ-uri puse pe ordinea de zi. Chiar citeam un comentariu al domnului primar de la Sectorul 6 care spunea că va intra la vot Codul Urbanismului, pentru că el este, de altfel, un jalon în PNRR și ar fi trebuit să fie, atenție, aprobat încă din primul trimestru al anului 2024. Suntem în curând la finalul anului 2025, deci oricum trebuie să intre la vot. Poate că prin acest Cod al Urbanismului se vor mai lămuri câteva din lucruri, cine, cum, ce aprobă, vom vedea.

Mulți dezvoltatori insistaseră ca PUZ-urile să treacă la sector. Acest blocaj nu aduce nimic bun, iar eu nu sunt de acord ca acest lucru să depindă total de un singur om. Trebuie să ne gândim la următorul lucru, și anume că nu vrem să lăsăm toată puterea în mâna unei singure entități, pentru că niciodată nu știi cine va fi acea persoană. Lucrurile trebuie să fie cumva făcute, astfel încât să poată să decidă o majoritate.

Eu sunt prima care spune că Bucureștiul s-a dezvoltat haotic. Partea proastă este că acest blocaj face, din păcate, să se dezvolte în continuare haotic. Adică, nu s-a întâmplat nimic bun, în ciuda acestui blocaj în București. Cred că trebuie să mergem în direcția în care să avem o legislație foarte clară care să ne spună «domnule, ai voie să construiești de la A până la B în culoarea C, atâtea etaje etc». Nu s-a schimbat nimic. Avem poate Sectorul 6, unde domnul Ciucu (n.r. – primarul Ciprian Ciucu) este, din punctul meu de vedere, un om care știe să găsească calea de mijloc, pentru că nu vă închipuiți că în Sectorul 6 se autorizează ușor.

Pe de altă parte, vă spun că sunt sectoare, și nu vreau acuma să dau nume neapărat, în care s-a depus documentația în vederea obținerii unei edificări anul trecut și s-a obținut anul acesta. Cred că trebuie să înțelegem că, totuși, nu toți dezvoltatorii imobiliari sunt «rechini». Din păcate, astăzi, cei care sunt corecți stau și așteaptă, și bat pe la uși, tocmai pentru că sunt corecți și doresc să facă lucrurile cum trebuie. Pe când, cei care ocolesc legea în continuare găsesc chichițe și găsesc portițe, și fac în așa fel încât să nu respecte legislația„, a spus Antoanela Comșa.

„Este vorba de strategia fiecăruia și de decizia fiecăruia ce face cu banii proprii”

Expertul imobiliar susține că 2025-2026 vor fi ani austeri, cu taxe și cu impozite noi, ceea ce va impacta direct și zona imobiliară. Antoanela Comșa mărturisește că vom vedea o presiune pe chirii, pentru că orașele mari totuși atrag clienți ai imobiliarelor și ei vor decide să stea în chirie.

Cu toate acestea, expertul în imobiliare a explicat că nevoia de locuire există și că în luna iulie a acestui an au fost înregistrate tranzacții record pe piața imobiliară.

„Dobânzile nu vor scădea, pentru că avem o inflație mare. Vedem o inflație în creștere, ceea ce împiedică scăderea dobânzilor și atunci lumea va avea o problemă și în a accesa un credit ipotecar. Pentru că piața imobiliară ne spune că 60% din tranzacții se fac cu fonduri proprii, dar cei 40% erau tocmai acești clienți care nu au niște venituri foarte mari și care cumpărau proprietăți situate cumva mai la periferie.

Pe de altă parte, există totuși un paradox, deoarece anul acesta am văzut în luna iulie tranzacții-record. De ce? Pentru că, pe de o parte, mai avem ceva bani în piață anul acesta și probabil în prima lună a lui 2026, în sensul în care impozitul pe dividende crește de la 10 la 16%, ceea ce înseamnă 60%. Companiile își vor distribui dividende destul de mult pentru primele nouă luni. Tot ce va fi la septembrie 2025 se va distribui clar pentru a economisi o diferență de 60%. 

Și atunci banii aceștia probabil nu toată lumea îi va duce pe bursă sau nu toată lumea îi va duce pe titluri de stat, ci vom vedea și achiziții de imobile, investiții în piața imobiliară. Nevoia de locuire există. Partea proastă este că, probabil, mulți se vor mai duce și pe piața de apartamente vechi, care au problemele pe care le au cu pierderile de căldură, cu faptul încălzesc de la sistemul centralizat.

Și, cel puțin în București, tot citim avarie, avarie, la nu știu câte sute de apartamente din sectorul X, Y sau Z, care rămân fără apă caldă sau fără căldură. Și atunci nu este neapărat un lucru bun să achiziționezi în grabă ca și investiție un apartament într-un bloc vechi. Dar, bineînțeles, aici este vorba de strategia fiecăruia și de decizia fiecăruia ce face cu banii proprii”, a punctat expertul imobiliar.

Pericolul din spatele achizițiilor imobiliare

Antoanela Comșa îi sfătuiește pe oameni să nu trateze superficial o achiziție imobiliară, recunoscând că acest lucru înseamnă pentru foarte mulți o investiție pe viață.

Expertul imobiliar oferă câteva recomandări, pentru a evita țepele imobiliare, atunci când luăm hotărârea de a face o astfel de investiție.

„În primul rând, îi sfătuiesc să fie foarte conștienți de faptul că a achiziționa un imobil este un lucru pe termen lung. Nu este ca și cum îți cumperi o o poșetă pe care ai pătat-o, ai zgâriat-o și mâine iei alta. Este o investiție pe termen lung. Cei care vor să-și achiziționeze o proprietate imobiliară accesând un credit ipotecar trebuie să fie conștienți că se înhamă la niște plăți lunare. Părerea mea este că dobânzile nu au cum să crească mai mult decât sunt astăzi sau decât au fost la un 8%.

Deși noi românii ne pricepem la toate, îi sfătuiesc pe oameni să ceară totuși sfatul celor în măsură să îl ofere. Am văzut niște promisiuni de vânzare-cumpărare semnate de m-a luat pe mine durerea de cap și m-am gândit cum de a semnat persoana respectivă acel act, în care cumpărătorul nu are absolut niciun drept. Toate drepturile sunt la vânzător. Trebuie să se intereseze nu numai cine este proprietarul, dar și cine este constructorul, pentru că poate uneori proprietarul, dezvoltatorul este de bună-credință și construiește cu cineva care nu este chiar foarte corect.

Apoi, când achiziționezi un imobil de peste 100.000 de euro, 20 de lei nu înseamnă absolut nimic. Spun asta pentru că 20 de lei costă un extras de carte funciară, care se poate obține online, foarte rapid. Să se intereseze foarte clar ce se întâmplă cu acel teren, există o bancă în spate, nu există o bancă în spate. De principiu, acei dezvoltatori care astăzi construiesc cu un credit ipotecar sunt foarte mult și foarte bine controlați de către bănci. Băncile și-au învățat lecția. Dacă ne uităm în piață, foarte multe probleme au apărut la acei dezvoltatori care nu au construit având o bancă în spate. Îi sfătuiesc pe oameni să se uite cine dezvoltă, cine construiește, dacă dezvoltatorul este proprietar, dacă a plătit terenul”, a explicat Antoanela Comșa.

„I-aș da banii dezvoltatorului pe stadii de execuție”

Expertul explică în detaliu cum ar trebui să procedeze și ce pași să urmeze cei care mâine decid să faci o achiziție imobiliară, dar și de ce nu trebuie să îi dea dezvoltatorului de la început 80-90% din prețul de vânzare.

„Dacă eu aș cumpăra mâine un apartament, aș achita un avans de 5 – 10% la momentul la care semnez promisiunea de vânzare-cumpărare, dacă nu s-au început lucrările. Aș mai plăti ceva bani în momentul în care construcția a ajuns la cota zero, pentru că asta este, cum spunem noi, constructorii, cea mai grea parte să  ajungi să ieși din pământ.

Aș mai da niște bani în momentul în care structura este gata și este închisă, s-a făcut compartimentarea exterioară. Adică i-aș da banii pe stadii de execuție. Nu dați banii dezvoltatorul 80 – 90% din prețul de vânzare, pentru că, atenție, costul de construcție – fără costurile adiționale de proiectare și ale terenului și costurile de finanțare – reprezintă în jur de 60% din prețul de vânzare.

Dacă eu îi dau 80% dezvoltatorului, i-am plătit toată construcția până la sfârșit, i-am plătit și costul terenului. Orice se poate întâmpla în piața imobiliară. De aceea, este mai sigură achiziția unui imobil, a unei proprietăți imobiliare în momentul în care ea este supervizată și are o finanțare aprobată de către bancă, pentru că și banca a făcut o verificare tehnică a acelui proiect, a actelor de proprietate și așa mai departe”, a explicat Antoanela Comșa.

Despre achizițiile de locuințe cu cota redusă de TVA: ”Se aplicau artificii, românul a fost întotdeauna descurcăreț”

Pe fondul schimbărilor aduse de ”ordonanța austerității”, cei mai afectați vor fi oamenii care achiziționează apartamente sau garsoniere în zonele de la periferia orașelor mici și pentru care orice schimbare în regulile jocului imobiliar va impacta direct la nivel financiar, susține expertul imobiliar.

„Pentru orașele mari, și aici vorbim despre Cluj-Napoca, București, Brașov – Brașovul depășise Bucureștiul la prețul mediu pe metru pătrat la vânzare -, pentru apartamentele în zone bune sau apartamentele mari, impactul nu este extraordinar de mare cu aceste modificări legislative, respectiv TVA 9% versus 21%. Sau pentru că înainte aveam TVA de 19% oricum la aceste apartamente versus 21%. Codul Fiscal, încă începând de anul trecut, din ianuarie 2024, prevedea foarte clar că se pot vinde cu TVA în cotă redusă doar acele apartamente care erau finalizate 100%.

Deci, dacă până anul trecut se mai făceau diverse artificii, în sensul în care se vindea apartamentul la un preț care să permită achiziția lui cu un TVA în cotă redusă, nefiind finalizat, începând cu anul 2024 acest lucru nu a mai fost posibil. De altfel, dacă ne și uităm la statisticile apărute în piață referitor la anii 2022-2023, o să vedem că, pentru București, cel puțin 75% dintre tranzacții au fost cu TVA cotă redusă. De ce? Pentru că se aplicau aceste artificii, românul a fost întotdeauna descurcăreț.

Începând cu anul 2024, lucrul acesta nu a mai fost posibil și probabil că asta o să vedem în numărul de tranzacții cu TVA în cotă redusă. Problema va apărea însă la garsoniere, la apartamente de două camere sau chiar și unele de trei camere situate în orașele mici, situate la periferie, cum ar fi Bragadiru, Popești-Leordeni, Roșu etc. Acolo, diferența între 9 și 21% înseamnă destul de mult pentru clientul care oricum nu avea bani, pentru că dacă acel client dispunea de niște bani în plus, poate s-ar fi dus într-o zonă mai bună, nu ar fi cumpărat neapărat acolo”, a conchis Antoanela Comșa.

Apartamente vechi în vremuri de austeritate

Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan au schimbat regulile jocului și în domeniul imobiliar. Majorarea TVA pentru locuinţele noi a reorientat cumpărătorii către piaţa apartamentelor vechi.

În acest context, experţii estimează că ritmul anual de creştere a preţurilor ar putea atinge 20% până la finalul anului. Scumpirile au fost alimentate şi de intensificarea tranzacţiilor pe piaţa rezidenţială nouă în lunile premergătoare majorării cotei reduse de TVA, care a crescut de la 5% la 9% de la 1 august.

Mulţi cumpărători au accelerat semnarea contractelor pentru locuinţe noi, iar presiunea astfel creată pe acest segment s-a transferat parţial către piaţa secundară.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Cei doi oficiali vor ieși la declarații în scurt timp
10:21
Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Cei doi oficiali vor ieși la declarații în scurt timp
EXTERNE Donald Trump a pus pe liber alți trei înalți funcționari. Printre ei se află și Jeffrey Kruse, șeful Agenției de Informații a Apărării
10:09
Donald Trump a pus pe liber alți trei înalți funcționari. Printre ei se află și Jeffrey Kruse, șeful Agenției de Informații a Apărării
ACTUALITATE Un bărbat din Brașov și-a BĂTUT avocatul în stradă, după ce a pierdut un proces. Agresorul a mai avut probleme cu legea
09:57
Un bărbat din Brașov și-a BĂTUT avocatul în stradă, după ce a pierdut un proces. Agresorul a mai avut probleme cu legea
ACTUALITATE Prima factură pe care a primit-o o româncă, după ce a expirat plafonarea: „Este mult mai mare”
09:34
Prima factură pe care a primit-o o româncă, după ce a expirat plafonarea: „Este mult mai mare”
POLITICĂ Ilie Bolojan, funcționarul 3 în 1. Premier, vicepremier și, poate, și noul șef al Corpului de Control al Primului Ministru
09:33
Ilie Bolojan, funcționarul 3 în 1. Premier, vicepremier și, poate, și noul șef al Corpului de Control al Primului Ministru
ACTUALITATE Şeful diplomaţiei britanice, David Lammy, a primit un avertisment scris pentru pescuit ilegal împreună cu vicepreşedintele SUA, JD Vance
09:10
Şeful diplomaţiei britanice, David Lammy, a primit un avertisment scris pentru pescuit ilegal împreună cu vicepreşedintele SUA, JD Vance
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
O fetiță de 12 ani a murit după ce a mâncat chipsuri și curry! Copila s-a stins din viață în brațele tatălui său: „Nu vreau să mor!” Cauza decesului este cutremurătoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Avertisment pentru femeile care ies la pensie. Vor primi doar jumătate: „Pensionarii de mâine pot fi mai săraci”
Evz.ro
O iubire imposibilă, între secretele clanurilor și blesteme. Drama de pe Netflix, inspirată din realitate
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de Big Bang? Metoda care ne-ar putea ajuta să aflăm
POLITICĂ Maia Sandu l-a dus pe Nicușor Dan la Festivalul Lupilor și al Zamei. Bolojan merge la Festivalul Tezaur Național și la o casă de cultură dintr-un sat
09:08
Maia Sandu l-a dus pe Nicușor Dan la Festivalul Lupilor și al Zamei. Bolojan merge la Festivalul Tezaur Național și la o casă de cultură dintr-un sat
ANALIZĂ Trump și Putin, aceeași limbă diplomatică. „Zelenski se adaptează, Europa se chinuie. Este un actor IRELEVANT pe scenă”
09:00
Trump și Putin, aceeași limbă diplomatică. „Zelenski se adaptează, Europa se chinuie. Este un actor IRELEVANT pe scenă”
ACTUALITATE Noile tarife ale lui Donald Trump ar putea reduce deficitul bugetar al SUA cu 4 trilioane de dolari
08:46
Noile tarife ale lui Donald Trump ar putea reduce deficitul bugetar al SUA cu 4 trilioane de dolari
POLITICĂ Ministrul Sănătății schimbă LEGEA pentru evaluarea șefilor de secție: „Eliminăm concursurile formale, unde se «recitau» două-trei articole de lege”
08:45
Ministrul Sănătății schimbă LEGEA pentru evaluarea șefilor de secție: „Eliminăm concursurile formale, unde se «recitau» două-trei articole de lege”
ACTUALITATE O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți în 31 de țări
08:29
O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți în 31 de țări
HOROSCOP 4 zodii care pun mâna pe sacul cu bani în toamna aceasta. Au drumul presărat cu noroc și belșug până la final de an
07:56
4 zodii care pun mâna pe sacul cu bani în toamna aceasta. Au drumul presărat cu noroc și belșug până la final de an