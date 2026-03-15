Prima pagină » Actualitate » Ce a răspuns Ciprian Ciucu la întrebarea dacă vrea să candideze la președinție. ”Îmi doresc încă două mandate de primar”

Ce a răspuns Ciprian Ciucu la întrebarea dacă vrea să candideze la președinție. ”Îmi doresc încă două mandate de primar”

15 mart. 2026, 09:08, Actualitate
Ce a răspuns Ciprian Ciucu la întrebarea dacă vrea să candideze la președinție. ”Îmi doresc încă două mandate de primar”
sursa foto: MediafaxFoto/Alexandru Nechez

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a declarat sâmbătă, a fost întrebat dacă ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale, însă el afirmă își dorește încă două mandate la conducerea Primăriei București, transmite Mediafax.

Întrebat dacă are ambiții de a candida la funcția de președinte al României, Ciucu a răspuns că prioritatea lui este să demonstreze că merită un nou mandat de primar general. „Eu, în primul rând, trebuie să demonstrez că merit să mai fiu o dată primar general”, a afirmat el într-o emisiune la Digi24.

Edilul a mai spus că următorii doi ani vor fi dificili pentru administrația Capitalei.

„Mai am doi ani și vor fi doi ani grei. Avem niște probleme bugetare uriașe. Sunt niște reforme și niște proiecte care trebuie să se întâmple”, a spus Ciucu.

„Mi se potrivesc mai degrabă pozițiile executive din care să iasă ceva vizibil, palpabil, decât cele de reprezentare. Evident, este o onoare pentru oricine să fie președinte”, a declarat primarul.

Ciprian Ciucu a susținut că își dorește să rămână la conducerea orașului pentru încă două mandate.

„Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile acestea se fac într-un ciclu de zece ani, care înseamnă transformare. Acum, în două ani, poate o să reușim să facem câteva reparații la problemele bugetare pe care le avem”, a afirmat Ciucu.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

