Ciprian Ciucu a dezvăluit ce salariu are ca primar al Bucureștiului: „Dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti/Cineva m-a înjurat”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvăluit sâmbătă, la Digi24, ce salariu are. El a declarat că ajunge la aproape 4.000 de euro lunar și că nimeni nu se poate îmbogăți în această instituție numai din muncă cinstită.

Întrebat dacă este bine plătit, Ciucu a răspuns că salariul lui lunar este de 19.000 de lei. „Asta înseamnă undeva mai puţin de 4.000 de euro”, a mai completat el. Conform edilului, dacă muncești cinstit în PMB nu poți să devii bogat: „La primărie, dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti, ca să fie foarte, foarte clar”.

Ciprian Ciucu a mai dezvăluit că atunci când era primarul sectorului 6 a fost foarte bine primit oriunde mergea, însă ca primar general lucrurile s-au schimbat:

„Cineva m-a înjurat, în urmă cu vreo două săptămâni, şi eram uimit, de ce mă înjură. În fine, am zis OK, am întors capul, am mers mai departe. Dar e ceva nou pentru mine”.

Liberalul a mai spus că „unii oameni sunt înrăiţi, pur şi simplu, şi nu sunt dispuşi să asculte argumente”.

Tot acesta spune că ar mai vrea încă două mandate la Primăria Capitalei:

„Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani, care înseamnă transformare. Acum, în 2 ani, poate o să reuşim să facem câteva reparaţii la problemele bugetare pe care le avem şi la reformele de care este nevoie acum în Bucureşti”. „Eu, în primul rând, trebuie să demonstrez că merit să mai fiu încă o dată primar. Mai am doi ani şi vor fi doi ani grei. Avem nişte probleme bugetare uriaşe. Sunt nişte reforme şi nişte proiecte care trebuie să se întâmple şi mi se potrivesc mai degrabă poziţiile executive, din care să iasă ceva vizibil, palpabil, decât cele de reprezentare. Evident că e o onoare pentru oricine să fie preşedinte, dar, să ştiţi că nu vreau să stau până la pensie în politică”, a conchis edilul general.

