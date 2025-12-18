Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD

Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD

Ruxandra Radulescu
18 dec. 2025, 11:42, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a discutat înainte de summit-ul de la Bruxelles despre scandalul scandalul din coaliție pe tema moțiunilor simple la adresa miniștrilor USR.

În ciuda tensiunilor evidente de pe scena politică din România, Nicușor Dan este de părere că alianța PSD-PNL-USR-UDMR „funcționează”.

„Nu este blocat totul. Ați avut un acord pe impozitul pe cifra de afaceri, pe salariul minim. Această coaliție funcționează”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă USR ar trebui să contracareze PSD printr-o moțiune de cenzură, președinte a răspuns cu: „nu știu

„Nu știu, dar coaliția funcționează pe partea legislativă”, a declarat Nicușor Dan.

Cele mai noi