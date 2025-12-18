Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni

Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni

Ruxandra Radulescu
18 dec. 2025, 09:32, Știri politice
Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni

Președintele Nicușor Dan a publicat un video pe contul său de TikTok, ce prezintă momentul în care liderul de la Cotroceni a fost întâmpinat de Moș Crăciun, în cadrul vizitei din Finlanda. Filmarea respectivă inlcude o retrospectivă a activităților de pe agenda prezidențială, în care șeful statului transmite și un mesaj românilor din diaspora. 

Nicușor Dan a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda, după cum arată chiar un clip publicat pe pagina oficială de TikTok a președintelui. Imaginile îl arată pe liderul de la Cotroceni cu nelipsitul ghiozdănel pe un umăr, care se bucură precum un școlar atunci când a întâlnit personajul simbol al Sărbătorilor de iarnă.

Deși scopul vizitei de lucru a președintelui a fost summit-ul de la Helsinki despre apărarea flancului estic, în contextul războiului cu Ucraina, primele imagini prezentate de Nicușor Dan în clipul restrospectiv este…întâlnirea cu Moș Crăciun.

Nicușor Dan îl îmbrățișează pe Moș Crăciun la sosirea pe aeroportul din Finlanda

Nicușor Dan îl îmbrățișează pe Moș Crăciun la sosirea pe aeroportul din Finlanda

Clipul cuprinde, de asemenea, imagini de la ambasada României în Finlanda, unde s-a întâlnit cu românii stabiliți peste hotare, cărora le-a transmis un mesaj:

„Este o onoare să fiu cu dumneavoastră aici, mulțumesc că v-ați făcut timp, mulțumesci pentru ce faceți, pentru că Diaspora Românească e o carte de vizită pentru noi”, a transmis Nicușor Dan.

În clipul postat, Nicușor Dan relatează și despre summit-ul de la Helsinki, la care au participat lideri din opt state UE, pe tema apărării flancului de Est.

„O întrunire la Helsinki a țărilor din flancul estic legat de programele de înzestrare și europene,în cadrul NATO pentru apărarea flancului estic”, precizeaza liderul de la Cotroceni.

Liderul de la Cotroceni face promisiuni îndrăznețe românilor și susține că peste câțiva ani, România va avea „mulți bani pentru apărare”.

„O să avem mulți bani pentru apărare în 2028-2034 și trebuie să fim pregătiți astfel încât să avem programele în momentul în care asta se lansează și nu peste 4-5 ani”, a mai precizat Nicușor Dan.

FOTO/VIDEO: TikTok Nicușor Dan

