Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori

Ciocolata caldă sau cafelele festive pot părea inofensive, însă specialiștii avertizează că excesul de zahăr din aceste băuturi poate afecta sănătatea oaselor. Consumul moderat și alegerile mai echilibrate pot face diferența în perioada sărbătorilor. Deși aceste băuturi sunt asociate cu tradiția, confortul și bucuria, specialiștii atrag atenția că ele pot avea efecte mai puțin plăcute asupra sănătății.

Dincolo de impactul asupra greutății — statisticile arată că multe persoane iau în greutate între Ziua Recunoștinței și Crăciun — există și alte efecte mai puțin cunoscute. Unul dintre ele este legat de sănătatea oaselor, afectată în timp de consumul excesiv de zahăr, preia CSID.

Cum influențează zahărul sănătatea oaselor

Oasele au roluri esențiale: depozitează calciul, susțin corpul, protejează organele și adăpostesc măduva osoasă. Atunci când densitatea osoasă scade, așa cum se întâmplă în osteoporoză, crește riscul de fracturi și pot apărea modificări de postură, precum cocoșarea spatelui.

Kezia Joy, nutriționist dietetician și consultant medical, explică faptul că un consum ridicat de zahăr poate afecta indirect sănătatea oaselor prin creșterea cantității de calciu eliminată prin urină. Astfel, organismul rămâne cu mai puțin calciu disponibil pentru menținerea densității osoase.

În plus, fluctuațiile frecvente ale glicemiei pot perturba funcționarea normală a vitaminei D, esențială pentru absorbția calciului din alimente. Deși cercetările sunt încă limitate, unele studii sugerează o legătură între nivelurile ridicate de zahăr din sânge și deficitul de vitamina D.

Consumul frecvent de băuturi zaharoase în perioada sărbătorilor poate accentua aceste efecte, mai ales dacă dieta generală este dezechilibrată. De asemenea, excesul de zahăr favorizează inflamația cronică de intensitate scăzută, care poate influența negativ procesul de remodelare osoasă pe termen lung.

Ce impact au diferitele băuturi de sărbători

Deși zahărul este un factor comun, fiecare băutură festivă are un profil diferit, în funcție de ingredientele sale.

, care compensează parțial efectele negative ale zahărului. Totuși, variantele din comerț conțin adesea între 20 și 30 de grame de zahăr per porție.

, având adesea peste 300 de calorii și mai mult de 20 de grame de zahăr pe cană, datorită conținutului de zahăr și grăsimi saturate. Totuși, laptele și ouăle aduc și proteine, precum și calciu.

Vinul și cidrul fiert oferă antioxidanți din condimente, dar conțin alcool, care reduce absorbția calciului, și zaharuri adăugate.

În ceea ce privește cafelele festive populare — precum latte-urile cu mentă, turtă dulce sau ciocolată — acestea pot ajunge la 50 de grame de zahăr sau chiar mai mult într-o porție mare, având beneficii nutriționale minime.

Cât zahăr este prea mult

Recomandările Asociației Americane a Inimii indică un consum de maximum 6% din caloriile zilnice provenite din zahăr adăugat. Asta înseamnă aproximativ 36 de grame (9 lingurițe) pe zi pentru bărbați și 25 de grame (6 lingurițe) pentru femei.

Zahărul adăugat este diferit de cel natural din fructe și poate apărea pe etichete sub denumiri precum sirop, nectar, îndulcitor sau sub forme care se termină în „-oză”, precum fructoză, dextroză sau zaharoză.

Alternative mai sănătoase pentru sezonul rece

Deși tentația băuturilor festive este mare, specialiștii recomandă moderația sau înlocuirea lor cu variante mai prietenoase cu sănătatea oaselor.

Ciocolata caldă poate fi preparată acasă cu cacao neîndulcită, lapte degresat sau cu conținut redus de grăsimi și o cantitate mică de miere, sirop de arțar sau îndulcitori fără calorii. Există și opțiuni cu colagen sau supă de oase aromatizată cu cacao, bogate în proteine și sărace în zahăr.

Pentru iubitorii de cidru condimentat, ceaiurile cu aromă de mere sau infuziile cu scorțișoară, cuișoare, anason și lămâie pot recrea gustul fără adaos de zahăr.

La cafenele, se recomandă solicitarea unui nivel redus de îndulcire, evitarea frișcii, alegerea laptelui degresat sau semidegresat și folosirea condimentelor precum scorțișoara sau cacaoa pentru aromă.

De asemenea, laptele vegetal fortificat, neîndulcit, băuturile calde cu conținut scăzut de zahăr și ceaiurile din plante sunt alternative excelente pentru a păstra atmosfera sărbătorilor fără a compromite densitatea osoasă.

Alegând băuturi care oferă proteine și minerale, în locul celor bogate în zahăr, este posibilă menținerea unui echilibru nutrițional mai bun și reducerea pierderilor de calciu. Astfel, te poți bucura de spiritul sărbătorilor, având grijă în același timp de sănătatea oaselor tale.

Sursa: