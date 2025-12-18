Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea lor de Crăciun

Prințul și Prințesa de Wales, William și Catherine, au publicat recent pe Instagram un nou portret de familie care va fi folosit pentru felicitarea lor de Crăciun din 2025.

Aceștia sunt surprinși într-o fotografie informală, stând pe o pajiște verde, înconjurați de narcise de primăvară, alături de cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

În postare, aceștia urează tuturor „un Crăciun foarte fericit”.

O nouă abordare la Palatul Buckingham

Imaginea transmite o atmosferă relaxată, subliniind apropierea lor ca familie și arătând că viitorii monarhi nu sunt obsedați de respectarea strictă a protocolului regal.

În acest sens, Prințul William a menționat recent adoptarea unor metode alternative, subliniind astfel o schimbare în modul de abordare al familiei regale.

Sărbătorile de Crăciun înseamnă mai mult decât protocol

Felicitarea de Crăciun semnifică revenirea treptată a Prințesei Catherine în viața publică, pe măsură ce își continuă procesul de recuperare în urma tratamentului oncologic și a chimioterapiei.

William și Catherine petrec sezonul festiv împreună și așteaptă să li se alăture regelui și restului familiei regale la Sandringham, Norfolk, în ziua de Crăciun.