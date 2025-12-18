Prima pagină » Actualitate » Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu

Rene Pârșan
18 dec. 2025, 14:45, Actualitate
Dramoletă siciliană. Un restaurant din Catania a decis să realizeze un videoclip de promovare pe care l-a postat apoi pe rețelele de socializare. Însă, soția unui bărbat care apărea în videoclip l-a văzut pe acesta alături de amanta sa la masă, așa că a decis să divorțeze.

Ce ar fi trebuit să fie o reclamă banală în mediul online s-a transformat rapid în motiv de divorț pentru un cuplu din Italia. Un restaurant din Catania, în Sicilia, a decis să filmeze un scurt videoclip de promovare pe care l-a postat pe rețelele de socializare. Iar în acest videoclip apărea și un bărbat care lua masa alături de o femeie.

Însă, această scenă aparent banală a condus, în cele din urmă, la divorț. Soția bărbatului l-a recunoscut imediat și după ce a văzut filmarea a aflat despre amanta pe care acesta o avea. Bărbatul a motivat că se afla la o cină de afaceri, însă s-a dovedit că realitatea era cu totul alta.

Pe aici nu se face

În videoclip, bărbatul apărea alături de amanta sa, iar atunci când soția lui a descoperit adevărul, s-a iscat un conflict în familie care s-a finalizat prin divorț.

Acest caz fost făcut public de către Codacons, care este asociaţia italiană pentru drepturile consumatorilor. Bărbatul s-a plâns acestora deoarece spune că a fost filmat de către restaurant fără știrea sau consimțământul lui.

Omul s-a smiorcăit autorităților

Acum, Asociația consumatorilor a început o anchetă, atât în ceea ce privește procedurile civile, cât și în fața Autorității italiene pentru protecția datelor. Scopul acestei anchete este de a determina gradul de responsabilitate al restaurantului cât și obținerea de despăgubiri pentru daunele provocate de difuzarea neautorizată a imaginilor.

„Este inacceptabil ca un restaurant să filmeze clienții fără consimțământul lor clar și să distribuie imaginile pe rețelele sociale, expunând oamenii la consecințe imprevizibile”, a declarat Francesco Tanasi, jurist și secretar național al Codacons, conform Antena 3 CNN.

Cele mai noi