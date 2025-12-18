Prima pagină » Economic » România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament

România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament

18 dec. 2025, 16:42, Economic
România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament

Inflația, controversa economiei românești, rămâne un pericol major pentru nivelul de trai al fiecăruia dintre noi. Deși rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2,4% în luna noiembrie, România rămâne țara cu cele mai mari scumpiri și o inflație record de 8,6%, potrivit datelor publicate de Eurostat

Inflația din România continuă să fie cea mai mare din Uniunea Europeană, și a urcat de la 8,4% în luna octombrie, la 8,6% în noiembrie. Cele mai mici rate ale inflației au fost înregistrate în Cirpu, 0,1%, Franța 0,8% și Italia, 1,1%. La popul opus s-a aflat România 8,6%, Estonia, 4,7% și Croația cu 4,3%. Comparativ cu luna trecută, inflația anuală a scăzut în 12 state membre, a rămas stabilă în 5 țări și a crescut în alte 10 state, inclusiv în România.

La nivelul zonei euro, rata anuală a inflației s-a menținut la 2,1% în noiembrie, același nivel ca în luna octombrie. Deși a depășit ușor ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), comparativ cu luna noiembrie 2024, inflația anuală din zona euro era de 2,2%. Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor, 1,58%, urmate de alimente, aclool și țigări, 0,46%. În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,04 puncte procentuale. În cazul României, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie, deși serviciile s-au scumpit cu aproape 11%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,46%.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Optimism fără margini de la Guvernul Bolojan. Inflația va scădea de la 10% la 3% în 2026

Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai”

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la importul de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027
07:03
Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la importul de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027
EXCLUSIV Cum o dai, nu e bine în București. Tot mai mulți locatari se plâng că e prea cald în case. Specialist: „Se încarcă factura în mod voit la unele blocuri. În alte cazuri se plătește mult și se primește puțin”
06:00
Cum o dai, nu e bine în București. Tot mai mulți locatari se plâng că e prea cald în case. Specialist: „Se încarcă factura în mod voit la unele blocuri. În alte cazuri se plătește mult și se primește puțin”
FINANCIAR Ucraina este în pragul falimentului. FMI estimează că va avea nevoie de 160 miliarde $ pentru a supraviețui în următorii doi ani
21:03
Ucraina este în pragul falimentului. FMI estimează că va avea nevoie de 160 miliarde $ pentru a supraviețui în următorii doi ani
ALERTĂ Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
15:49, 17 Dec 2025
Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
ECONOMIE Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
10:48, 17 Dec 2025
Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
ECONOMIE Poziția economică externă a României este din ce în ce mai slabă. Presiunea pe leu, la cote maxime
05:00, 17 Dec 2025
Poziția economică externă a României este din ce în ce mai slabă. Presiunea pe leu, la cote maxime
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au observat cum o stea neutronică adormită „s-a trezit la viață”
ECONOMIE Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
17:24
Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
FLASH NEWS Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
17:21
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
TEHNOLOGIE Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
17:13
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
ULTIMA ORĂ Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
17:03
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
FLASH NEWS Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
16:58
Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
ACTUALITATE Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
16:54
Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită

Cele mai noi