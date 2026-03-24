Ce cantitate de țigări și alcool poți aduce în Germania în 2026. Limitele peste care riști amenzi serioase

Autoritățile din Germania au decis să prelungească controalele la frontieră până în septembrie 2026. Apropierea Paștelui determină verificări mult mai frecvente, scrie ziarulromanesc.de.
Poliția de frontieră și vameșii nemți controlează mai atent autovehiculele.
Pe fondul diferențelor mari de preț la produse precum țigările, alcoolul sau combustibilul între Germania și țările vecine, se urmărește stoparea traficului cu aceste produse. Trebuie știut că, oricât de mare ar fi tentația de a cumpăra mai ieftin din afara Germaniei, depășirea limitelor legale stabilite duce la confiscarea bunurilor și aplicarea unor amenzi consistente. Iar în unele cazuri, chiar la dosare penale.
În 2026, un pachet de țigări în Germania costă 9 euro, pe când în Polonia vecină prețurile sunt semnificativ mai mici.
Legislația europeană stabilește clar cantitățile maxime de tutun care pot fi transportate pentru uz personal:
Aceste limite sunt valabile pentru un adult și doar dacă produsele sunt destinate consumului propriu. În schimb, dacă autoritățile suspectează că marfa urmează a fi revândută, o pot confisca chiar dacă nu se depășesc pragurile legale.
Cine încalcă legea riscă să plătească și accizele, și amenzile în vigoare, iar în cazuri grave se poate ajunge la acuzații de evaziune fiscală. Aici, pedeapsa poate fi și privarea de libertatea.
De asemenea, și la băuturile alcoolice sunt diferențe semnificative de preț. Pentru transportul în interiorul Uniunii Europene, limitele legale stabilite sunt următoarele:
Pe de altă parte, în contextul creșterii prețurilor la carburanți, autoritățile germane acordă o atenție specială și transportului de combustibil. Aici, totuși, regulile sunt cât se poate de simple:
Cum perioada Paștelui aduce, în mod tradițional, un trafic intens, autoritățile din Germania au sporit controalele la frontieră. Vameșii verifică documentele, dar pot controla vehiculele și pot pune întrebări despre scopul călătoriei, mai notează sursa citată.
Român condamnat la închisoare în Germania pentru 10 euro și un pachet de țigări! Cât va sta bărbatul după gratii