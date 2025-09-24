Ce crede Călin Georgescu despre rechizitoriul din dosarul său: „Este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției”

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat, miercuri, la ieșirea din sediul poliției, acolo unde a mers pentru controlul judiciar, că rechizitoriul din dosarul său este o insultă la adresa Justiției.

„În lumina adevărului, minciuna se arde singură. Eu vă spun că toată situația de azi va fi dezbătută în manuale la capitolul «Manipularea Justiției», și asta cu siguranță se va întâmpla. Eu nu vreau să comentez acest rechizitoriu, pentru că înseamnă că l-aș valida moral. Mă rezum să spun că acest rechizitoriu este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției, și este o execuție publică aidoma anilor 48-50 a dictaturii cominterne-troskiste, în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimului.

Același regim care ne-a terorizat nu doar 40 de ani, ci 80 de ani până în ziua de azi, și spun asta pentru că sistemul oligarhic globalist-sorișist este continuatorul dictaturii și ai grupării cominterne-troskiste”, a declarat Călin Georgescu.

Acesta a mai spus că cine crede în ce scrie în rechizitoriul din dosarul său crede în Scufița Roșie.

„Am spus cuvântul teroare, teroare reprezintă ceea ce se vrea împotriva mea. Eu prefer să fiu prigonit pentru credință și nu o să mă lepăd niciodată de Hristos, pentru că știu că prin Iisus Hristos vom fi mereu biruitori. Și mai știu că Dumnezeu este totul, este familie, este țară, este demnitate și nimic din toate acestea nu poate fi negociat. Sigur, cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie, nu găsesc o altă comparație. Nu o spun doar eu asta, o spun în toată media specialiști de prestigiu. Eu ce pot să vă spun, cred că nu există nicio clipă din viața mea pe care acest regim dictatorial să nu îl fi exploatat în cheia codului penal”, a mai precizat Georgescu.

Călin Georgescu: Charlie Kirk este un martir al întregii lumi

Călin Georgescu a vorbit și despre Charlie Kirk, despre care spune că a fost un martir al întregii lumi.

„Sunt acuzat pentru că exist și pentru că împreună cu poporul român, adică unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, am învins sistemul și am câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut.

Categoric că ce a făcut sistemul este altă treabă. Treaba mea este să vă spun că Diavolul are ură, are invidie, are viclenie, dar nu are putere, pentru că puterea este la Dumnezeu.

Acest fapt a fost înnobilat de lecția de creștinism dată de națiunea americană la funeraliile lui Charlie Kirk, care este un martir al întregii lumi. El nu a vrut să îngenuncheze în fața urii și este erou pentru că a iubit continuu. Iar națiunea americană prin președintele Trump și vicepreședintele Vance au avut discursuri apostolice cu privire la viziunea americană pentru lume, o viziune creștină bazată pe iubire hristică și peste toate, ceea ce am fost total impresionat personal, a fost iertarea. Adică s-au adresat asasinilor politici ai lui Charlie Kirk cu: „Iartă-i Doamne că nu știu ce fac!”. Națiunea americană este măreață, demnă curajoasă. Demnă de a fi luată ca exemplu. Această corabie numită România se scufundă”, a mai susținut Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.