Prima pagină » Actualitate » Ce crede Călin Georgescu despre rechizitoriul din dosarul său: „Este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției”

Ce crede Călin Georgescu despre rechizitoriul din dosarul său: „Este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției”

Oana Zvobodă
24 sept. 2025, 12:33, Actualitate
Ce crede Călin Georgescu despre rechizitoriul din dosarul său: „Este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției”
Galerie Foto 5

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat, miercuri, la ieșirea din sediul poliției, acolo unde a mers pentru controlul judiciar, că rechizitoriul din dosarul său este o insultă la adresa Justiției.

Vezi galeria foto
5 poze

„În lumina adevărului, minciuna se arde singură. Eu vă spun că toată situația de azi va fi dezbătută în manuale la capitolul «Manipularea Justiției», și asta cu siguranță se va întâmpla. Eu nu vreau să comentez acest rechizitoriu, pentru că înseamnă că l-aș valida moral. Mă rezum să spun că acest rechizitoriu este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției, și este o execuție publică aidoma anilor 48-50 a dictaturii cominterne-troskiste, în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimului.

Același regim care ne-a terorizat nu doar 40 de ani, ci 80 de ani până în ziua de azi, și spun asta pentru că sistemul oligarhic globalist-sorișist este continuatorul dictaturii și ai grupării cominterne-troskiste”, a declarat Călin Georgescu.

Acesta a mai spus că cine crede în ce scrie în rechizitoriul din dosarul său crede în Scufița Roșie.

„Am spus cuvântul teroare, teroare reprezintă ceea ce se vrea împotriva mea. Eu prefer să fiu prigonit pentru credință și nu o să mă lepăd niciodată de Hristos, pentru că știu că prin Iisus Hristos vom fi mereu biruitori. Și mai știu că Dumnezeu este totul, este familie, este țară, este demnitate și nimic din toate acestea nu poate fi negociat. Sigur, cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie, nu găsesc o altă comparație. Nu o spun doar eu asta, o spun în toată media specialiști de prestigiu. Eu ce pot să vă spun, cred că nu există nicio clipă din viața mea pe care acest regim dictatorial să nu îl fi exploatat în cheia codului penal”, a mai precizat Georgescu.

Călin Georgescu: Charlie Kirk este un martir al întregii lumi

Călin Georgescu a vorbit și despre Charlie Kirk, despre care spune că a fost un martir al întregii lumi.

„Sunt acuzat pentru că exist și pentru că împreună cu poporul român, adică unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, am învins sistemul și am câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut.
Categoric că ce a făcut sistemul este altă treabă. Treaba mea este să vă spun că Diavolul are ură, are invidie, are viclenie, dar nu are putere, pentru că puterea este la Dumnezeu.

Acest fapt a fost înnobilat de lecția de creștinism dată de națiunea americană la funeraliile lui Charlie Kirk, care este un martir al întregii lumi. El nu a vrut să îngenuncheze în fața urii și este erou pentru că a iubit continuu. Iar națiunea americană prin președintele Trump și vicepreședintele Vance au avut discursuri apostolice cu privire la viziunea americană pentru lume, o viziune creștină bazată pe iubire hristică și peste toate, ceea ce am fost total impresionat personal, a fost iertarea. Adică s-au adresat asasinilor politici ai lui Charlie Kirk cu: „Iartă-i Doamne că nu știu ce fac!”. Națiunea americană este măreață, demnă curajoasă. Demnă de a fi luată ca exemplu. Această corabie numită România se scufundă”, a mai susținut Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

  • Procurorii îi acuză pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și pe celelalte 20 de persoane de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.
  • Planul ar fi fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, lider cu pregătire paramilitară.
  • Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.
  • 7 decembrie 2024 – Mediaș – Grupul condus de Potra Horațiu s-a întrunit și a decis deplasarea spre București cu 7 autoturisme.

Citește și

ACTUALITATE Compensațiile fabuloase de MILIOANE de lei pe care le primesc foștii șefi Hidroelectrica
14:06
Compensațiile fabuloase de MILIOANE de lei pe care le primesc foștii șefi Hidroelectrica
ULTIMA ORĂ Giorgia Meloni dă cărțile pe față în privința recunoașterii statului Palestina. Cele două CONDIȚII clare impuse de premierul italian
13:49
Giorgia Meloni dă cărțile pe față în privința recunoașterii statului Palestina. Cele două CONDIȚII clare impuse de premierul italian
ACTUALITATE Show la revenirea pe TV a cunoscutului realizator american Jimmy Kimmel. Ce a putut spune despre Donald Trump
13:29
Show la revenirea pe TV a cunoscutului realizator american Jimmy Kimmel. Ce a putut spune despre Donald Trump
POLITICĂ Miruță a descins în mijlocul angajaților nemultumiți de la Damen, cu PORTAVOCEA: „Aveți ocazia ca un ministru să spună ce poate din informațiile clasificate”
13:16
Miruță a descins în mijlocul angajaților nemultumiți de la Damen, cu PORTAVOCEA: „Aveți ocazia ca un ministru să spună ce poate din informațiile clasificate”
SURSE Cum vrea PSD să taie cheltuielile din administrația publică locală, fără să concedieze 13.000 de persoane? O nouă variantă pe masa coaliției
12:56
Cum vrea PSD să taie cheltuielile din administrația publică locală, fără să concedieze 13.000 de persoane? O nouă variantă pe masa coaliției
ACTUALITATE YouTube va REACTIVA conturile blocate pentru răspândirea dezinformării din pandemie. „O victorie împotriva cenzurii”, spun republicanii din SUA
12:52
YouTube va REACTIVA conturile blocate pentru răspândirea dezinformării din pandemie. „O victorie împotriva cenzurii”, spun republicanii din SUA
Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Școli din București și din peste alte 20 de județe au primit noi amenințări! Un adolescent de 17 ani este audiat în acest caz
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Vopsea reflectorizantă, folie sau număr rabatabil? Care e singura variantă legală prin care scapi de rovinietă, în 2025
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat. Daniela, față în față cu trecutul soțului
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
O adolescentă de 14 ani a murit după o operație de mărire a sânilor: "Au încercat să ascundă adevărul". Tatăl copilei a descoperit ce s-a întâmplat abia la ÎNMORMÂNTARE. Intervenția a fost făcută fără consimțământul său. Cum s-a ajuns la TRAGEDIE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat „cimentul viu”: „Am combinat structura cu funcția”