Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova

Traian Băsescu, printr-o nouă postare pe Facebook, îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova. De altfel, fostul președinte și soția sa, Maria, au obținut cetățenia Republicii Moldova în 2016. Ulterior, el a rămas fără cetățenie în urma unei decizii luate de Igor Dodon, însă Maria Băsescu și-a păstrat acest statut.

De astăzi, fostul lider de stat și-a recăpătat cetățenia Republicii Moldova.

Mesajul lui Traian Băsescu

„Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova.

Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului roman.

Cu recunoştinţă şi deosebit respect,
Traian Băsescu”, a notat fostul președinte pe Facebook, astăzi.

Maia Sandu: „Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova”

Maia Sandu a transmis un mesaj pe Facebook, cu această ocazie.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european.

Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova.

Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a notat Maia Sandu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

