Prima pagină » Știri externe » Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?

Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?

Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ferrari, producătorul italian de mașini sport de lux fondat de Enzo Ferrari în urmă cu aproape 8 decenii, a dezăluit un nou model de mașină. 

FerrariLuce a ieșit la lumină. Are un nou design proiectat de Sir Jony Ive și Marc Newson la LoveFrom, un colectiv înființat în 2019. Modelul a fost dezvăluit în două culori: roșu și galben.

„LoveFrom  creează o siluetă sculpturală, modelată prin simplificare, cu indicii stilistice care amintesc de forme închise și forme pure.”, a anunțat Ferrari pe pagina sa de Facebook.

„Faceți cunoștință cu inovația aici, în Rosso Fiammante și Giallo Luce, dezvăluind puritatea unui limbaj de design unificat radical nou.”, a adăugat compania.

Reacțiile internauților

Furia e mare în secțiunea de comentarii. Mulți comentatori s-au arătat revoltați, alții s-au amuzat pe seama aspectului unei mașini electrice.

  • „Este cumva o Teslararri”?
  • „Foarte bine, Ferrari! Ne-ai surprins. Acum arată-ne o mașină reală. Te rog, Ferrari, cer să ne arăți o mașină reală.” 
  • „Ferrari, ești bine?”.
  • „Imaginează-ți că te lauzi prietenilor că ai cumpărat un Ferrari și le arăți modelul ăsta!”
  • „Nu vă faceți grijă băieți, este Ziua Păcălelilor în Mai, echivalentul italian al 1 Aprilie” 
  • „Aveți grijă Toyota. Prius are acum competiție” 
  • „V-ați angajat echipa  de F1 să o proiecteze?”
  • „Enzo se rotește în mormânt” 
  • „Enzo ar curăța compania” 
  • „Enzo a părăsit clădirea” 
  • „Oasele lui Enzo tremură” 
  • „Enzo s-ar trezi din morți dacă începeți să vindeți asta” 
  • „Puteți să adăugați emblema Fiat pe asta?” 
  • „Acesta ar putea fi primul Ferrari atât de depreciat că în câțiva ani ți-ai putea permite unul. Pentur că foarte mulți puriști sunt anti-mașini electrice, desigur. Designul mi se pare ciudat, dar cred că va fi pe placul tuturor destul de repede”. 
  • „Jaguar, Mercedes, Ferrari …cine urmează?” 
  • „Desigur că este AI. Este AI, da? Te rog, spune-ne că este AI…” 
  • „Imaginează-ți că Enzo vede asta și spune „toți sunteți concediați începând de mâine”. 
  • „Îi include pe Barbie și Ken?” 
  • „Adăugați logo-ul Apple pe mașina Appe cu iOS 26. Tim Cook vă va mulțumi” 
  • „Arată de parcă Tesla și Mazda au adoptat un bebeluș italian”. 
  • „Dacă Ferrari făcea frigidere, asta ar fi livrat” 
  • „Păi, băieți, este o mașină Apple fabricată de Ferrari”.
  • „Ferrari model Y” 
  • „Ferrari decide să devină o aplicație înainte de GTA 6” 
  • „Arată ca o mașină a viitorului de acum 70 de ani” 
  • „Sunt fan înrăit al Ferrari. Arată hidoasă” 
  • „E cineva de la Jaguar implicat?” 
  • „Drăguț, arată ca un Prius Pro Max” 
  • „A proiectat-o Homer Simpson?” 
  • „Dacă iPhone ar fi fost un Ferari”
  • „Poți să adaugi orice emblemă al unui brand chinezesc de mașini electrice fără să te simți ciudat”.
  • „Mamă, putem avea un Ferrari? Avem un Ferrari deja. Ferrari acasă – Fiat Punto 2026” 
  • „25 mai ar putea fi amintită ca ziua celui de-al doilea Paște …învierea lui Enzo” .
  • „Arată ca o pizza cu ananas” 
  • „Enzo ar fi dezgustat” 
  • „Următorul pas – un cărucior de golf” 
  • „Costă numai 25.000 de dolari?”
  • „Designerul lui Elon Musk, concediat pentru că avea strabism, trebuie să fi proiectat acest vehicul electric.”
  • „Este o Tesla cu emblemă Ferrari? Drăguț” 
  • „Râzând pe vocea lui Henry Ford” 
  • „Este un Peugeot?” 
  • „Ferrari spre un Jaguar …țineți-mi berea” 
  • „Arată ca un Tesla Cybertruck fanfiction, de parcă Dark Horse x Six Pack ar fi avut un copil” 

Sursa Foto: Ferrari

Autorul recomandă: Cum arată noul Ferrari Luce, primul model complet electric. Va costa peste 500.000 de euro

Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
13:22
Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
NEWS ALERT 🚨 Un autobuz școlar a fost lovit de un tren în Belgia. Ministru: „Doi copii, șoferul și însoțitorul au murit“
12:33
🚨 Un autobuz școlar a fost lovit de un tren în Belgia. Ministru: „Doi copii, șoferul și însoțitorul au murit“
REACȚIE Papa Leon avertizează că inteligența artificială riscă să devină „un alt Turn al Babelului”. Ce semnificație are comparația Pontifului
12:26
Papa Leon avertizează că inteligența artificială riscă să devină „un alt Turn al Babelului”. Ce semnificație are comparația Pontifului
APĂRARE Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
11:49
Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
FLASH NEWS Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
11:40
Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
INEDIT Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
11:15
Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Leo Kanner, medicul care a descris pentru prima dată autismul și cum a ajuns lumea să înțeleagă această tulburare

Cele mai noi

Trimite acest link pe