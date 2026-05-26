Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?

Ferrari, producătorul italian de mașini sport de lux fondat de Enzo Ferrari în urmă cu aproape 8 decenii, a dezăluit un nou model de mașină.
FerrariLuce a ieșit la lumină. Are un nou design proiectat de Sir Jony Ive și Marc Newson la LoveFrom, un colectiv înființat în 2019. Modelul a fost dezvăluit în două culori: roșu și galben.
„LoveFrom creează o siluetă sculpturală, modelată prin simplificare, cu indicii stilistice care amintesc de forme închise și forme pure.”, a anunțat Ferrari pe pagina sa de Facebook.
„Faceți cunoștință cu inovația aici, în Rosso Fiammante și Giallo Luce, dezvăluind puritatea unui limbaj de design unificat radical nou.”, a adăugat compania.
Reacțiile internauților
Furia e mare în secțiunea de comentarii. Mulți comentatori s-au arătat revoltați, alții s-au amuzat pe seama aspectului unei mașini electrice.
- „Este cumva o Teslararri”?
- „Foarte bine, Ferrari! Ne-ai surprins. Acum arată-ne o mașină reală. Te rog, Ferrari, cer să ne arăți o mașină reală.”
- „Ferrari, ești bine?”.
- „Imaginează-ți că te lauzi prietenilor că ai cumpărat un Ferrari și le arăți modelul ăsta!”
- „Nu vă faceți grijă băieți, este Ziua Păcălelilor în Mai, echivalentul italian al 1 Aprilie”
- „Aveți grijă Toyota. Prius are acum competiție”
- „V-ați angajat echipa de F1 să o proiecteze?”
- „Enzo se rotește în mormânt”
- „Enzo ar curăța compania”
- „Enzo a părăsit clădirea”
- „Oasele lui Enzo tremură”
- „Enzo s-ar trezi din morți dacă începeți să vindeți asta”
- „Puteți să adăugați emblema Fiat pe asta?”
- „Acesta ar putea fi primul Ferrari atât de depreciat că în câțiva ani ți-ai putea permite unul. Pentur că foarte mulți puriști sunt anti-mașini electrice, desigur. Designul mi se pare ciudat, dar cred că va fi pe placul tuturor destul de repede”.
- „Jaguar, Mercedes, Ferrari …cine urmează?”
- „Desigur că este AI. Este AI, da? Te rog, spune-ne că este AI…”
- „Imaginează-ți că Enzo vede asta și spune „toți sunteți concediați începând de mâine”.
- „Îi include pe Barbie și Ken?”
- „Adăugați logo-ul Apple pe mașina Appe cu iOS 26. Tim Cook vă va mulțumi”
- „Arată de parcă Tesla și Mazda au adoptat un bebeluș italian”.
- „Dacă Ferrari făcea frigidere, asta ar fi livrat”
- „Păi, băieți, este o mașină Apple fabricată de Ferrari”.
- „Ferrari model Y”
- „Ferrari decide să devină o aplicație înainte de GTA 6”
- „Arată ca o mașină a viitorului de acum 70 de ani”
- „Sunt fan înrăit al Ferrari. Arată hidoasă”
- „E cineva de la Jaguar implicat?”
- „Drăguț, arată ca un Prius Pro Max”
- „A proiectat-o Homer Simpson?”
- „Dacă iPhone ar fi fost un Ferari”
- „Poți să adaugi orice emblemă al unui brand chinezesc de mașini electrice fără să te simți ciudat”.
- „Mamă, putem avea un Ferrari? Avem un Ferrari deja. Ferrari acasă – Fiat Punto 2026”
- „25 mai ar putea fi amintită ca ziua celui de-al doilea Paște …învierea lui Enzo” .
- „Arată ca o pizza cu ananas”
- „Enzo ar fi dezgustat”
- „Următorul pas – un cărucior de golf”
- „Costă numai 25.000 de dolari?”
- „Designerul lui Elon Musk, concediat pentru că avea strabism, trebuie să fi proiectat acest vehicul electric.”
- „Este o Tesla cu emblemă Ferrari? Drăguț”
- „Râzând pe vocea lui Henry Ford”
- „Este un Peugeot?”
- „Ferrari spre un Jaguar …țineți-mi berea”
- „Arată ca un Tesla Cybertruck fanfiction, de parcă Dark Horse x Six Pack ar fi avut un copil”
