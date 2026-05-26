Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?

Ferrari, producătorul italian de mașini sport de lux fondat de Enzo Ferrari în urmă cu aproape 8 decenii, a dezăluit un nou model de mașină.

FerrariLuce a ieșit la lumină. Are un nou design proiectat de Sir Jony Ive și Marc Newson la LoveFrom, un colectiv înființat în 2019. Modelul a fost dezvăluit în două culori: roșu și galben.

„LoveFrom creează o siluetă sculpturală, modelată prin simplificare, cu indicii stilistice care amintesc de forme închise și forme pure.”, a anunțat Ferrari pe pagina sa de Facebook.

„Faceți cunoștință cu inovația aici, în Rosso Fiammante și Giallo Luce, dezvăluind puritatea unui limbaj de design unificat radical nou.”, a adăugat compania.

Reacțiile internauților

Furia e mare în secțiunea de comentarii. Mulți comentatori s-au arătat revoltați, alții s-au amuzat pe seama aspectului unei mașini electrice.

„Este cumva o Teslararri”?

„Foarte bine, Ferrari! Ne-ai surprins. Acum arată-ne o mașină reală. Te rog, Ferrari, cer să ne arăți o mașină reală.”

„Ferrari, ești bine?”.

„Imaginează-ți că te lauzi prietenilor că ai cumpărat un Ferrari și le arăți modelul ăsta!”

„Nu vă faceți grijă băieți, este Ziua Păcălelilor în Mai, echivalentul italian al 1 Aprilie”

„Aveți grijă Toyota. Prius are acum competiție”

„V-ați angajat echipa de F1 să o proiecteze?”

„Enzo se rotește în mormânt”

„Enzo ar curăța compania”

„Enzo a părăsit clădirea”

„Oasele lui Enzo tremură”

„Enzo s-ar trezi din morți dacă începeți să vindeți asta”

„Puteți să adăugați emblema Fiat pe asta?”

„Acesta ar putea fi primul Ferrari atât de depreciat că în câțiva ani ți-ai putea permite unul. Pentur că foarte mulți puriști sunt anti-mașini electrice, desigur. Designul mi se pare ciudat, dar cred că va fi pe placul tuturor destul de repede”.

„Jaguar, Mercedes, Ferrari …cine urmează?”

„Desigur că este AI. Este AI, da? Te rog, spune-ne că este AI…”

„Imaginează-ți că Enzo vede asta și spune „toți sunteți concediați începând de mâine”.

„Îi include pe Barbie și Ken?”

„Adăugați logo-ul Apple pe mașina Appe cu iOS 26. Tim Cook vă va mulțumi”

„Arată de parcă Tesla și Mazda au adoptat un bebeluș italian”.

„Dacă Ferrari făcea frigidere, asta ar fi livrat”

„Păi, băieți, este o mașină Apple fabricată de Ferrari”.

„Ferrari model Y”

„Ferrari decide să devină o aplicație înainte de GTA 6”

„Arată ca o mașină a viitorului de acum 70 de ani”

„Sunt fan înrăit al Ferrari. Arată hidoasă”

„E cineva de la Jaguar implicat?”

„Drăguț, arată ca un Prius Pro Max”

„A proiectat-o Homer Simpson?”

„Dacă iPhone ar fi fost un Ferari”

„Poți să adaugi orice emblemă al unui brand chinezesc de mașini electrice fără să te simți ciudat”.

„Mamă, putem avea un Ferrari? Avem un Ferrari deja. Ferrari acasă – Fiat Punto 2026”

„25 mai ar putea fi amintită ca ziua celui de-al doilea Paște …învierea lui Enzo” .

„Arată ca o pizza cu ananas”

„Enzo ar fi dezgustat”

„Următorul pas – un cărucior de golf”

„Costă numai 25.000 de dolari?”

„Designerul lui Elon Musk, concediat pentru că avea strabism, trebuie să fi proiectat acest vehicul electric.”

„Este o Tesla cu emblemă Ferrari? Drăguț”

„Râzând pe vocea lui Henry Ford”

„Este un Peugeot?”

„Ferrari spre un Jaguar …țineți-mi berea”

„Arată ca un Tesla Cybertruck fanfiction, de parcă Dark Horse x Six Pack ar fi avut un copil”

Sursa Foto: Ferrari

