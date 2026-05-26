Familia lui Bercea Mondial, acuzată că a aruncat cu acid pe un bărbat

Scandal într-o benzinărie din Slatina. Un bărbat susține că a fost atacat într-o benzinărie, în noaptea de duminică spre luni, de un individ care ar fi încercat să îi arunce acid în față. Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și amenințare și îl caută acum pe suspect.

Ilieș Rancu, tânărul asupra căruia s-a aruncat cu acid într-o benzinărie în Slatina spune că a luat bani cu camată între 2022 – 2024 de la Bercea, peste 100.000 de euro. Trebuia să dea dublu înapoi. Îl amenințau pe el și pe familia lui ca să renunțe să nu mai dea declarații în dosar.

„În noaptea de 24 spre 25 mai 2026, în jurul orei 23:45, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că, în timp ce se afla la o stație peco din municipiul Slatina, ar fi fost amenințat și stropit cu un lichid.”

La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj din cadrul Poliției municipiului Slatina.

Din primele verificări, s-a stabilit faptul că un tânăr, în vârstă de 26 de ani, pe fondul unui conflict ar fi fost amenințat cu moartea de către o persoană, care ar fi aruncat asupra acestuia un lichid.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare, iar cercetările sunt continuate în vederea identificării autorului, stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, spun polițiștii.

Bărbatul susține că atacul ar fi fost comandat de interlopul Bercea Mondial, după ce a dat declarații într-un dosar în care acesta este cercetat pentru constituire de grup organizat și cămătărie. Potrivit victimei, între 2022 și 2024 ar fi împrumutat de la acesta 100 de mii de euro, cu dobânzi uriașe. Spune că ajunsese să datoreze aproape dublul sumei primite, iar când nu a mai putut plăti, au început amenințările și presiunile.

Barbatul afirmă că este șantajat constant de familia lui Bercea Mondial să își retragă plângerea și că inclusiv soția și copiii îi sunt amenințați.

De cealaltă parte, familia lui Bercea Mondial respinge toate acuzațiile și susține că numele acestuia este folosit pentru a-l trimite la închisoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI: