Wizz Air retrage șase rute de pe aeroporturile din România. Care sunt acestea

Săptămâna trecută, compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat întreruperea operării a șase rute care leagă România de destinații europene importante, potrivit Boardingpass.ro, citată de România Insider. Decizia a venit pe fondul unei reorganizări a rețelei operaționale a Wizz Air.

Zborurile în cauză au avut originea de pe aeroporturile din București, „Henri Coandă” Otopeni și „Aurel Vlaicu” Băneasa, precum și de pe aeroporturi regionale, precum cele din Craiova și Timișoara.

Astfel, patru rute au fost anulate de pe cele două aeroporturi bucureștene:

București – Bratislava (Slovacia). Zborurile vor fi întrerupte la începutul verii, ultimul zbor programat fiind pe 29 iunie 2026.

București – Paris Orly (Franța). Conexiunea va fi eliminată după 9 august 2026. Operatorul low-cost va păstra în portofoliu doar zborurile către aeroportul Beauvais.

București – Pescara (Italia). Wizz Air va abandona definitiv această rută la sfârșitul sezonului oficial de vară 2026.

București Băneasa – Wroclaw (Polonia). Această conexiune aeriană directă va fi suspendată spre sfârșitul anului, începând cu ultimele zile ale lunii octombrie 2026.

De asemenea, Wizz Air a decis să anuleze complet lansarea rutei către Birmingham (Regatul Unit) de pe aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara, chiar dacă zborurile erau programate să înceapă pe 21 mai 2026, cu o frecvență de două zboruri pe săptămână.

Mai mult, începând cu sfârșitul lunii iunie 2026, compania aeriană va anula toate zborurile regulate operate între aeroportul din Craiova și Memmingen (Germania).

Anunțul Wizz Air a venit după ce Flyone, o companie aeriană privată low-cost cu sediul în Chișinău, Republica Moldova, a decis săptămâna trecută să anuleze aproape toate rutele sale către și de la Aeroportul Otopeni din București. În total, compania a anulat 8 din cele 11 rute ale sale.

Autorul recomandă:

Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți