Ce destinație de vacanță l-a impresionat cel mai mult pe Mihai Sturzu. ”Mi se părea o lume nouă, ciudată pentru mine”

05 feb. 2026, 16:30, Actualitate
Mihai Sturzu, în vârstă de 46 de ani, a spus ce destinație de vacanță l-a impresionat cel mai mult și de ce anume.

Mihai Sturzu s-a bucurat de mare succes ca artist pe vremea când făcea parte din formația Hi-Q. După destrămarea trupei, Mihai Sturzu a cochetat cu politica, iar ulterior și-a făcut o carieră în domeniul aviației.

Mihai Sturzu este mare pasionat de călătorii. De-a lungul anilor a vizitat foarte multe locuri. La emisiunea ”Cafea cu visuri” a Oanei Andoni, acesta a mărturisit că experiența care l-a marcat a fost cea din Asia.

”Întotdeauna cred că primele experiențe într-un loc sunt mai intense. Acum foarte, foarte mulți ani, cred că aveam vreo 20 de ani, am fost cu niște prieteni în Asia, ei erau mult mai umblați cam mine. Aveam o vacanță de 28 de zile. Pe vremea aia aveam trupa și noi aveam concerte până de Revelion, după care pe 3,4 ianuarie plecam în vacanță o lună. Ce să mai facem? Țin minte că aveam 28 de zile de vacanță. Ce frumusețe! Am ajuns în Malaezia, Hong Kong, Thailanda… mi se părea o lume nouă, ciudată pentru mine. Era ianuarie și totuși mureai de cald.. a fost una dintre cele mai intense experiențe ale mele ca explorator al lumii. Plecam singur cu ghiozdanul în spate”, a declarat Mihai Sturzu, citat de click.ro.

”Japonia m-a impresionat. Am fost eu cu ghiozdanul meu în spate. Atât de surprins am fost de ce era acolo. În prima săptămână am mers pe jos 187 de kilometri… Mai recent, am fost în Australia și Noua Zeelandă”, a adăugat acesta.

