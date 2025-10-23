Prima pagină » Actualitate » Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor din Bacău, morți în mașină. Bianka și Toni urmau să plece la muncă în Olanda

23 oct. 2025, 23:18, Actualitate
Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat de 20 de ani este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină în zona Lacului Frumoasa din județul Harghita.

Bianka, căci așa se numea fata, era împușcată în piept, iar el în cap. Anchetatorii au descoperit lângă, un dispozitiv folosit în mod obișnuit la sacrificarea animalelor.

Bianka și Toni locuiau împreună, în comuna Ghimeș din județul Bacău, și au plecat de acasă, fără să dea vreo explicație, în noaptea de duminică spre luni.

Mama fetei a relizat că nu mai știe nimic de ei abia marți, când a și anunțat poliția, după care a pornit în căutări pe cont propriu, ajutată de familie și de vecini.

Attila Lszlo, fratele fetei decedate, a declarat:

Telefoanele erau oprite, nu suna deloc, internetul nu îl aveau pornit, mesajele nu le primeau”.

Aseară, mașina băiatului a fost găsită pe un drum forestier din Harghita, la granița cu județul Bacău. Este o zonă izolată, aproape de lacul Frumoasa. Înăuntru erau cei doi îndrăgostiți.

„Fata era cu capul căzut pe geam, iar băiatul stătea în poziție de șezut, la volan”, a spus un martor, potrivit Știrile Pro TV.

Blanca Peter, Serviciul Judetean de Ambulanta Harghita, a spus: „Plăgi împușcate, o victimă în cap, cealaltă victimă în piept. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei.”

Însă, lângă cele două trupuri, anchetatorii au găsit un dispozitiv tip pistol, denumit asomator, care se folosește, de regulă, la sacrificarea animalelor în abatoare. Arma nu era înregistrată și nici nu exista vreo autorizație pentru ea.

Polițiștii au extins căutările pe o arie mai largă, în speranța că o să găsească noi indicii. Ei nu exclud posibilitatea ca, la locul tragediei, să se fi aflat și alte persoane.

Între timp, familiile victimelor cer explicații. Tinerii urmau să plece mâine în Olanda, la muncă. Nimeni nu știe însă dacă între ei a izbucnit vreo ceartă.

„Nu cred că au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți amândoi, foarte la locul lor, nu aveau treabă cu nimeni doar fie ei doi”, a declarat Attila Lszlo, fratele fetei decedate.

La ultimele evenimente de familie, printre care și o nuntă, Bianca și Toni păreau că se înțeleg foarte bine.

Anchetatorii au găsit telefoanele victimelor și le vor verifica, în speranța că o să elucideze misterul. Acum, se fac cercetări pentru omor, dar investigatorii nu exclud nici varianta unei crime urmate de sinucidere.

Trupurile celor doi tineri au fost transportate la serviciul de medicină legală, pentru necropsie și analize toxicologice.

