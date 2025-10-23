Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism

Cadavrele a doi tineri, de aproximativ 20 de ani, au fost descoperite într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au găsit în autoturism și un pistol.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim-procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat că pistolul era de asomare, utilizat de obicei pentru animale.

Cadavrele prezentau urme de împușcare

Trupurile celor doi prezentau urme de împușcare. Potrivit procurorului, tinerii erau din județul Bacău și formau un cuplu din 2024. Ei plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți morți.

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, însă anchetatorii nu exclud nicio variantă, inclusiv crimă urmată de sinucidere. „S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a precizat Dan Gîlcescu.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Anchetatorii au fost alertați de un cetățean care trecea prin zonă și a observat mașina parcată în zona împădurită, a mai arătat reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

