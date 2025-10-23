Prima pagină » Social » Jobul de viitor cu un salariu de 12.000 de lei. A devenit tot mai popular în rândul tinerilor

23 oct. 2025, 11:47
Tot mai mulți tineri români își îndreaptă atenția către domenii care până de curând erau considerate monotone, dar stabile, cum ar fi contabilitatea. Într-o perioadă în care profesiilor creative sau cele din IT au dominat, cifrele arată o revenire surprinzătoare: tot mai mulți absolvenți de facultate aleg meserii administrative și financiare, atrași de siguranța locului de muncă, de digitalizarea proceselor și de salariile care pot ajunge la 12.000 de lei.

Pentru o generație care caută tot mai mult flexibilitate, stabilitate și predictibilitate, contabilitatea începe să câștige teren. De la un domeniu birocratic și rigid, a devenit un spațiu de integrare între tehnologie și analiză, unde platformele automatizate și inteligența artificială fac loc unei cariere cu potențial de creștere.

Cum s-a schimbat imaginea contabilității

Emma Rotaru, o tânără de 21 de ani care lucrează deja de doi ani în contabilitate, consideră că a făcut o alegere inspirată. Pentru ea sunt avantaje clare: „Este un domeniu sigur, de viitor, este bine plătit și ceva stabil. Nu trebuie să interacționezi cu foarte multă lume fizic, care îți consumă energie.” Declarația rezumă o tendință amplă: tinerii apreciază profesiile care combină siguranța financiară cu autonomia și lucrul la distanță.

Angajatorii au sesizat schimbarea și au început să își adapteze politicile de recrutare. Într-un context în care lipsa de personal calificat este tot mai mare, firmele sunt dispuse să ofere programe de formare și pachete flexibile pentru a atrage tineri absolvenți. „Meseria trebuie predată noii generații. Digitalizarea ajută foarte mult, iar acest lucru poate fi un factor de atracție”, afirmă Veronica Molner, contabilă-șef.

Cerere tot mai mare și salarii competitive

Potrivit datelor apărute în piață, un contabil debutant  câștigă între 4.600 și 5.000 de lei brut lunar, dar salariile cresc rapid odată cu experiența. După 4-5 ani în domeniu, remunerațiile ajung la 6.500–12.000 de lei, în funcție de firmă, iar un director de contabilitate depășește frecvent 25.000 de lei brut. Lipsa specialiștilor și complexitatea tot mai mare a reglementărilor fiscale transformă aceste poziții în unele dintre cele mai stabile și bine plătite din mediul corporativ românesc.

Piața muncii resimte clar schimbarea: domenii precum contabilitatea, logistica și administrarea financiară atrag un val de tineri, în special absolvenți ai facultăților economice. Ei sunt atrași nu doar de salarii, ci și de faptul că noile platforme software, bazele de date automatizate și sistemele AI fac munca mai dinamică și mai puțin repetitivă.

