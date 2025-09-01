Prima pagină » Actualitate » Ce este de făcut când liniștea nopții este alungată de motoarele turate. Capitala, dată exemplu

Ce este de făcut când liniștea nopții este alungată de motoarele turate. Capitala, dată exemplu

01 sept. 2025, 10:35, Actualitate
Ce este de făcut când liniștea nopții este alungată de motoarele turate. Capitala, dată exemplu

Pentru mulți locuitori din Iași, nopțile de vară au devenit un coșmar și asta din cauza zgomotului produs de motociclete și autoturisme modificate, cu evacuări schimbate și motoare turate la maximum. Cei care dorm cu ferestrele deschise spun că nu se pot odihni deloc.

În ultima vreme, situația pare că s-a înrăutățit, iar oamenii se întreabă unde este Poliția și de ce nu se poate rezolva această problemă, scrie Ziarul de Iași.

De la an la an, mai rău

Indiferent că locuiesc pe bulevardele centrale din oraș sau în cartierele mai aglomerate, din zonele limitrofe, tot mai mulți ieșeni semnalează același tip de disconfort fonic, provocat în special de tineri care circulă noaptea târziu cu motoarele turate la maximum.

Cu toate că fenomenul nu este unul nou, amploarea lui crește de la an la an, potrivit sursei citate.

Polițiștii și inspectorii RAR au derulat mai multe controale în trafic, însă rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Iași, doar în primele șase luni din 2025 s-au desfășurat 55 de acțiuni de verificare a stării tehnice a vehiculelor. În urma acestora, au fost aplicate 45 de amenzi pentru poluare fonică sau emisii peste limitele legale, iar 264 de certificate de înmatriculare au fost retrase din cauza deficiențelor tehnice.

Șoferii și motocicliștii prinși în astfel de situații rămân fără talon, iar mașina poate reveni pe șosea doar după remedierea defecțiunilor.

Nici amenzile nu sunt de neglijat – între 810 și 1.012 lei.

Totuși, eficiența acestor măsuri legale este pusă la îndoială, în condițiile în care nu există reglementări clare care să stabilească nivelul maxim admis de zgomot în orașe, mai ales pe timpul nopții.

Citește aici despre ce s-a întâmplat în București, în 2022.

Citește și

POLITICĂ Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
13:04
Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
ACTUALITATE Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
13:01
Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
VIDEO FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
12:34
FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
ACTUALITATE SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
12:17
SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
POLITICĂ PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente
12:17
PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente
ACTUALITATE Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit
11:55
Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit
Mediafax
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Nuțu Cămătaru zice că n-a amenințat oamenii că îi dă la lei. „Doar o istorie inventată”
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Mihaela Rădulescu, surprinsă în România la o lună după moartea lui Felix Baumgartner! Cum s-a afișat vedeta și cu cine a fost fotografiată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
De ce tot mai mulți copii se îndepărtează de părinți
EXTERNE Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
12:34
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
VIDEO Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
12:33
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
SPORT Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”
11:51
Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”
EXTERNE Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei
11:39
Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei
VIDEO Președinta Comisiei Europene face o vizită militară la Constanța pe post de Feldmareșal al UE
11:31
Președinta Comisiei Europene face o vizită militară la Constanța pe post de Feldmareșal al UE
ACTUALITATE Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți. Cât plătești pentru un suvenir sau un borcan cu zacuscă
11:18
Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți. Cât plătești pentru un suvenir sau un borcan cu zacuscă