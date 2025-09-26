Prima pagină » Actualitate » Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi

Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi

26 sept. 2025, 17:16, Actualitate
Șase copii internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit, în ultimele două săptămâni, după ce ar fi fost infectați cu bacteria Serratia marcescens.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat pentru Observator TV că Serratia este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor.

Este rezistentă la tratament și poate provoca, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, infecții urinare, sepsis sau septicemie și se răspândește ușor în mediul spitalicesc.

La rândul său, Ministerul Sănătății (MS) a anunțat, vineri, că la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași nouă copii au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, iar șase dintre ei au murit.

Prima infecție ar fi apărut pe 13 septembrie, dar a fost raportată cu întârziere către Direcția de Sănătate Publică (DSP), în data de 19 septembrie, când existau deja patru cazuri.

MS a precizat că spitalul, unul nou, nu a aplicat la timp măsurile de izolare și nici nu a transmis raportările, conform legii. De asemenea, ministerul a subliniat că legătura directă dintre infecția cu Serratia și decese va fi stabilită de medicii legiști.

Ce este bacteria Serratia marcescens

Serratia marcescens este o bacterie din familia Enterobacteriaceae și, deși a fost considerată inițial o bacterie fără relevanță patogenă, în prezent este asociată frecvent cu infecțiile nosocomiale, afectând pacienți vulnerabili, în special pe cei spitalizați pe termen lung sau cu imunitate compromisă.

Este orba de un bacil Gram-negativ, izolat de rutină din sânge și din plăgi pe medii de cultură precum agar-sânge, dar și din tractul respirator sau urinar, utilizând medii selective precum agar MacConkey sau agar cromogen.

„Este o bacterie care, inițial, când a fost descoperită acum 150 de ani, era considerată banală, saprofită. Ulterior s-a constatat că produce mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, așa-numitele infecții nosocomiale, și produce fie infecții urinare, rezistente la tratament, pentru că bacteria a devenit între timp și multi rezistentă la tratament. Dar sunt și cazuri în care se răspândește și poate să producă sepsis sau septicemie. Problema legată de această bacterie este că este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor, ca să elimine sau să reducă riscul de infecție. Proporția de infecții nosocomiale, cel puțin în SUA, produsă de Serratia este undeva între 1-2% din totalul infecțiilor. Deci incidența infecțiilor cu Serratia este mai mică decât cele cu Klebsiella, dar este la fel de periculoasă.

La Iași, discutăm de copii mici sau chiar foarte mici, de câteva zile. Ei au fost testați inițial pentru a afla dacă existau astfel de bacterii în momentul internării, și, din câte știu, la majoritatea nu a existat. E clar că trebuie găsită sursa. Discutăm de un focar: de la trei cazuri în sus este un focar. Vorbim de 9 cazuri și câteva decese în septembrie, ceea ce este îngrijorător. Este clar că în acest spital trebuie rezolvată probabil o problemă de identificarea sursei și aplicarea măsurilor de dezinfecție înaltă. Este un spital nou acolo, nu este un spital vechi, deci este clar că ceva se întâmplă în spital și, din câte știu eu, atât Centrul Regional de Sănătate Publică de la Iași s-a implicat în evaluarea situației și acordarea de asistență celor de la spital, cât și Direcția de Sănătate Publică Iași”, a precizat pentru sursa citată fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Care este procedura, în cazul infecţiei cu Serratia

„Secția nu se închide, după un caz. Focarul este de la 3. Poate să fie un caz întâmplător… dar separarea pacienților, dacă există colonizări sau infecții, este esențială. Aici este o secție care are 44 de paturi, este o secție mare de terapie intensivă, în două locații, și se pot găsi soluții pentru organizarea activității și pentru aplicarea măsurilor de curăţenie şi dezinfecție riguroasă în fiecare dintre locații”, a mai declarat Rafila.

