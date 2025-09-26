Revoltător. Ministrul Sănătății confirmă șirul de decese de la spitalul din Iași. Focarul de infecție a luat viața a șase copii. Conducerea a încercat mușamalizarea cazului

UPDATE 2

Ministerul Sănătății a emis un comunicat în care se precizează că au fost aplicate sancțiuni și la nivelul instituției s-au dispus mai multe măsuri.

Până în momentul de față, au fost aplicate următoarele sancțiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași:

• Epidemiologul spitalului – 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale;

• Medic ATI – 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor;

• Unitatea sanitară – 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor.

La nivelul instituției s-au dispus:

• Suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;

• Utilizarea echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical;

• Continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;

• Repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter

• Suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme;

• Testarea în continuare a materialelor sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.

Tot în comunicat se precizează: Conform datelor existente în prezent, prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați.

UPDATE 1

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat cele 6 decese și cei 4 pacienți infectați. Acum urmează ca medicii legiști că facă legătura directă între patologii. Datele preliminare indică faptul că unitatea spitalicească nu ar fi luat toate măsurile necesare.

Ministrul a subliniat și că persoanele responsabile vor fi demise și consideră că într-o secție de pediatrie în anul 2025, astfel de situații apărute nu sunt normale.

„Din informațiile preliminare, vorbim despre 9 pacienți infectați și 6 decese. Nu se cunosc în detaliu toate patologiile si comorbiditățile. Prima infectie a apărut in data de 13 septembrie, fiind raportată în 19 septembrie. Am trimis Corpul de Control al Ministerului Sănătății care va realiza o anchetă. În urma raportului de control vom lua o decizie în cunostintă de cauză. Toti cei care au încercat să ascundă aceste infecții, vor pleca acasă.”, a spus Alexandru Rogobete, potrivit Antena 3.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Șase copii care erau internați în secția ATI a Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași și-au pierdut viața după ce s–au infectat cu bacteria Serratia Marcescens. Conducerea a amânat închiderea secției, iar DSP Iași a confirmat că este vorba despre un focar și au deschis o anchetă epidemiologică.

Ce șase copii internați la secția ATI a Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit în ultimele zile după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. În urmă cu o săptămână au fost anunțate primele cazuri, însă conducerea unității nu a dispus imediat închiderea și igienizarea secției.

Șase copii au murit într-un spital din Iași după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă

Jurnaliștii au cerut explicații suplimentare conducerii spitalului și celor de la DSP Iași. Secția a fost închisă miercuri pentru internări și s-au dispus măsuri de limitare a răspândirii infecției. „Corpul A-ATI este închis temporar. Avizele de internare/transfer se vor da doar pentru situații de urgență majoră, cazuri care nu pot fi dirijate în alte unități sanitare după discuția prealabilă cu medicii ATI”, a transmis managerul interimar, dr. Cătălina Ionescu, personalului.

„Direcția de Sănătate Publică Iași confirmă că, în urma notificării primite de la unitatea sanitară, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu Serratia Marcescens. O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași si CRSP (Centrul Regional de Sănătate Publică-n.r.) Iași s-a deplasat la unitatea sanitară pentru evaluarea situației, analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice. Acestea sunt în curs de prelucrare în laboratorul DSP, iar rezultatele vor contribui la clarificarea contextului epidemiologic. Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației”, a transmis DSP Iași.

Ce spun specialiștii

Un medic infecționist a explicat că acest tip de bacterii „produc infecții respiratorii, pneumonii, bronșite sau infecții urinare, extrem de grave la pacienții imunosupresați. Fiind multidrog rezistente, tratamentul trebuie stabilit strict pe baza antibiogramei”, relatează 7Iași.

Șefii unității medicale au refuzat să ofere explicații publice privind modul în care s-a gestionat criza.