Ce este tariful binom, noul sistem de calcul care ar putea schimba radical FACTURILE de electricitate ale românilor

Autoritățile din România se gândesc la implementarea unui nou mod de calcul al facturilor la energie electrică, inspirat de modelul folosit în majoritatea statelor europene.

Sistemul, numit tarif binom, combină o componentă fixă cu una variabilă și ar putea aduce beneficii pentru milioane de consumatori. Ideea este ca fiecare client să plătească atât pentru energia efectiv consumată, cât și pentru capacitatea pusă la dispoziție de rețea, chiar dacă nu utilizează energia în mod constant.

Acest tarif binom presupune împărțirea facturii în două părți. Partea variabilă reflectă consumul real, iar componenta fixă funcționează ca un abonament lunar, calculat în funcție de puterea instalată la racordare.

Acum, clienții plătesc exclusiv pentru energia consumată, iar această metodă ar putea face costurile mai predictibile pentru distributori, dar și mai transparente pentru consumatori.

În acest moment, aproape 20% din factura la electricitate reprezintă tarifele de distribuție, iar prin aplicarea tarifului binom, această sumă ar fi plătită lunar, indiferent de consum.

Acest lucru i-ar putea afecta, de exemplu, pe proprietarii de case de vacanță sau întreprinderile sezoniere.

Cu toate acestea, pentru consumatorii casnici sau pentru firme care utilizează energia în mod constant, partea variabilă ar putea fi mai mică decât în prezent, ceea ce ar duce la economii reale.

Tariful binom ar aduce România în rândul statelor UE care folosesc deja acest model, România și Cipru fiind printre ultimele țări care nu l-au implementat.

Distribuitorii și specialiștii în energie susțin că tariful binom ar fi o soluție mai echitabilă și mai eficientă pentru gestionarea rețelelor.