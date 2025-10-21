Ce FACTURĂ la curent a primit Mădălina din București, de la PPC, pentru 375 kWh consumați în luna septembrie 2025

Mădălina, clientă a companiei PPC, este revoltată după ce a primit factura la energie electrică pentru septembrie 2025, lună în care a consumat 375 kWh.

Ea și-a declarat nemulțumirea, printr-un mesaj postat pe contul său de Facebook, alături de care a atașat și factura incriminată.

„Nu mai pot cu facturile la curent! Lună de lună plătesc peste 500 de lei la PPC și nu înțeleg cum e posibil așa ceva. S-a scumpit curentul la toți furnizorii sau doar unii profită? Plafonarea s-a terminat, prețurile tot cresc și noi ne uităm neputincioși la facturi. Mă întreb serios dacă are rost să schimb furnizorul sau dacă peste tot e la fel”, a scrie ea.

De altfel, românii plătesc facturi tot mai mari la electricitate de câțiva ani. După majorarea TVA din august, facturile sunt literalmente uriașe.

Acestea s-au dublat după dispariția plafonării care a fost introdusă în timpul guvernării Ciucă-Ciolacu.

Cu toate că România produce mai multă energie și o vinde la un preț mai mic, chiar negativ, importă 20% din consumul total.

Românii nu mai știu de unde să scoată bani în timp ce Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, promite că va reduce prețurile cu 25% în 2026, prin introducerea unui preț de referință și a tarifelor dinamice.

„România, în perioada în care produce mai multă energie ajunge să vândă energia la un preţ foarte mic, chiar negativ, şi ajunge să importe 20% din consumul total. Avem o discrepanță foarte mare între prețul din timpul zilei şi preţul la care importăm. Media plătită de un consumator din UE e de 1,28 lei pe kWh. În România suntem la 1,50. Ţinta e ca preţul din România să fie cu măcar 1% sub media europeană”, a spus Bogdan Ivan.

Potrivit datelor colectate de Antena 1, în primele cinci luni ale anului, România a exportat 5,7 milioane MWh, la un preţ mediu de 99,8 euro / MWh, și a importat 7,8 milioane MWh, la un preţ mediu de 113 euro/ MWh.

SURSA FOTO – Facebook/Mădălina Zorilă