Ce fel de modificări nu pot face șoferii pe mașinile lor. Se raportează obligatoriu la RAR, iar sancțiunile sunt dure

17 oct. 2025, 11:24, Actualitate
Mulți șoferi se întreabă care sunt modificările pe care ei nu pot să le facă pe mașinile lor. Dacă nu se respectă legea, sancțiunile pot fi dure.

Astfel, șoferii nu pot schimba culoarea unui autoturism, prin vopsire sau colantare, faptă care vine cu implicații legale. Posesorii de mașini trebuie să știe, deci, că orice modificare a culorii orginale a mașinii se raportează obligatoriu la RAR, ioar amenzile sunt mari pentru cei care nu respectă legea.

Schimbarea culorii unei mașini are implicații legale imediate, iar proprietarii care nu actualizează informațiile în documentele oficiale riscă sancțiuni la controalele rutiere sau la ITP. În cartea de identitate a mașinii pot fi trecute numai zece culori de bază: alb, galben, portocaliu, roșu, violet, albastru, gri, maro și negru. Iar dacă un autoturism este personalizat cu o nuanță specială, ca turcoazul, spre exemplu, proprietarul este obligat să anunțe schimbarea la RAR.

Dacă culoarea mașinii nu este actualizată în documentele oficiale, asta poate duce la amenzi sau la refuzul eliberării unor documente la viitoarele verificări tehnice. Mai mult, în cazul unui control rutier, când sunt opriți în trafic, sau al unei tranzacții de vânzare-cumpărare, neconcordanța între aspectul vehiculului și informațiile din CIV poate să ridice suspiciuni de fals.

Iar pentru a declara la RAR schimbarea culorii mașinii, șoferul trebuie să prezinte anumite documente, precum: cererea completată și semnată în prezența unui angajat RAR, actul de identitate și cartea de identitate a vehiculului (CIV).

De altfel, reomologarea RAR este necesară atunci când se aduc modificări importante asupra mașinii. Șoferii în cauză vor fi obligați să facă o reomologgare la RAR. Una dintre situațiile în care un posesor auto trebuie să facă reomologare este atunci când schimbă total distribuția mașinii. Alte modificări care impun reomologarea se numără:

  • Modificări tehnice: Schimbarea motorului, a sistemului de frânare, a sistemului de iluminat sau a direcției.
  • Modificări structurale: Adăugarea sau eliminarea scaunelor, ușilor, sau orice modificare a caroseriei.
  • Modificări vizuale: Schimbarea culorii vehiculului.
Aceste modificări pot să afecteze siguranța vehiculului și a pasagerilor, motiv pentru care reomologarea RAR este un proces esențial pentru a asigura că mașina respectă standardele de siguranță pentru a putea circula pe drumurile publice.

De asemenea, și șoferii care vor să își schimbe becurile mașinii trebuie să respecte reguli stricte. Potrivit RAR, montarea LED-urilor pe autoturismele mai vechi este permisă, însă numai dacă sunt îndeplinite cerințele tehnice impuse de legislația în vigoare, adică folosirea de produse omologate și instalarea corectă pentru a nu afecta siguranța rutieră.

RAR a emis certificate de conformitate pentru anumite LED-uri, autorizând montarea acestora în condiții legale. Au fost recunoscute deci omologările pentru categoriile de becuri H1, H4, H7 și W5W.

Pentru fiecare tip de produs LED aprobat, certificatul de conformitate are și o anexă care include lista completă a vehiculelor compatibile, pe care sursa de lumină poate fi legal instalată ca înlocuitor.

