Noutate pe piața muncii din România. Vor fi aduși șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât vor fi plătiți

17 oct. 2025, 08:32, Actualitate
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain, pentru a acoperi deficitul uriaș de forță de muncă din transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane,  estimat la 70.000 de șoferi profesioniști de camion și încă pe atât pentru conducători de autobuze, autocare și taxiuri.

Și Europa se confruntă cu un deficit de aproape 500.000 de șoferi. În lipsa importului de muncitori străini, deficitul ar putea crește până la aproape 745.000 de șoferi până în 2028, potrivit Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU). Dacă nu vor fi luate măsuri radicale, în următorii ani, potrivit estimărilor, încă 3,4 milioane de șoferi profesioniști vor ieși de pe piața muncii.

În România, cererea pentru șoferii străini a crescut exponențial în ultimul an, de 3-4 ori mai mult față de anii anteriori, cel mai mult fiind căutați șoferii profesioniști cu permis auto categoria C/CE/D/DE pentru transport local și internațional, dar și stivuitoriști pentru manipulare marfă.  Țara noastră are unul dintre cele mai severe deficite de șoferi profesioniști din Uniunea Europeană. Este nevoie de 70.000 de șoferi profesioniști de camion, iar deficitul total este estimat la aproximativ 150.000 de conducători auto – de la șoferi de TIR și camioane, până la conducători de autobuze, autocare și taxiuri, potrivit UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România).

„Nevoia de șoferi profesioniști este în continuă creștere – atât pentru transportul de marfă, cât și pentru transportul de persoane. Cea mai mare cerere vine din zona transportului internațional de marfă, în special pentru cursele din țările Uniunii Europene, unde angajatorii din România apelează tot mai mult la recrutarea de șoferi din Asia, pentru a acoperi deficitul acut de personal. Lipsa șoferilor sau rotația frecventă a personalului creează dificultăți majore în zona operațională: multe companii nu își pot onora comenzile la timp sau sunt nevoite să refuze contracte noi și nu își pot planifica o expansiune, deși nu duc lipsă de clienți, comenzi sau de camioane, și ar fi un potențial enorm de creștere.

În aceste condiții, India a devenit una dintre cele mai importante surse de forță de muncă – șoferii indieni au o pregătire profesională solidă, sunt disciplinați, vorbesc limba engleză și sunt dispuși să lucreze pe termen lung. Noi oferim clienților o procedură completă și personalizată prin care aceștia selectează șoferii dintr-un pol mare de candidați. Astfel, își optimizează costurile de recrutare, nu au griji cu procesul de conformare legală pentru aducerea și integrarea angajaților din India. Șoferii sunt pregătiți și experimentați fiind selectați în funcție de experiență reală și o probă practică în centrul nostru de testare, dotat cu poligon, săli de curs și camere video, atât perimetrale cât și în interiorul camionului, declară Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder TAKT Recruitment, pentru Adevărul.

Cât câștigă un șofer profesionist

„Avem un plan activ de extindere și avem la acest moment în procedură alte 130 de persoane în următoarele luni, număr care variază și în funcție de cererea companiilor partenere. Aducerea șoferilor se face în etape planificate, astfel încât fiecare companie să poată integra personalul fără a-și întrerupe activitatea”, a declarat Cosmin Șerban

Întrebat cu cât sunt plătiți acești șoferi în România, expertul în recrutarea lucrătorilor străini a afirmat că potrivit legii în vigoare, pachetul de angajare include salariul minim din România, la care se adaugă diurna zilnică, stabilită în funcție de tipul de transport și politica fiecărei companii”.

„Pentru deplasările interne, diurna este cuprinsă între 23 și 57,5 lei/zi, conform prevederilor legale (HG nr. 1860/2006).

Pentru deplasările în spațiul Uniunii Europene, diurna pornește, în funcție de țară, de la 35 euro/zi, în funcție de destinație și nivelul stabilit de angajator (conform HG nr. 518/1995).

În general, cele mai mari venituri sunt ale șoferilor de camion care lucrează pe Comunitate. Un șofer profesionist poate câștiga net între 1.200 și 3.000 euro/lună, în funcție de rută, durată și specificul activității”, a explicat specialistul.

