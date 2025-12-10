Prima pagină » Actualitate » Ce greutate are Daniela Gyorfi. ”Mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea”

Ce greutate are Daniela Gyorfi. "Mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea"

10 dec. 2025, 14:30
Ce greutate are Daniela Gyorfi. ”Mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea”
Ce greutate are Daniela Gyorfi

Daniela Gyofi, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit ce greutate are. ”Mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea” , a mărturisit artista.

Daniela Gyorfi are o siluetă de invidiat. Artista a dezvăluit, pentru click.ro, câte kilograme are în prezent.

Vedeta a dezvăluit și că, mai nou, poartă și un body modelator creat de o prietenă care este designer.

Ce greutate are Daniela Gyorfi. ”George a observat că sunt slabă”

”Am slăbit dar pielea mea nu mă ascultă. Am lipsă de colagen și am venit la un salon de beauty. Fac radiofrecvență, întreținere corporală, tratamente, vreau să o aduc și pe Măriuca la ședințe de epilare definitiv. Mămica ei se ocupă de ea! Acum am 45 de kilograme dar mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea. Am avut grijă de mine, în vară nu mă simțeam bine și mă îngrășasem puțin, îmi fac și niște tratamente anti-aging, cu perfuzii, trebuie acum să fac tratament și pentru piele. Avem nevoie de orice să arătăm bine și să fim bine”, a explicat Daniela Gyorfi.

”Silueta asta o și am dar mi-o face și acest body și mă bucur foarte mult că s-a gândit prietena mea, Cristina Oae, că după ce face rochiile alea așa de frumoase să ne mai și ajute puțin pentru că mai avem una-alta, un colacel. George a observat că sunt slabă. Este un body care te strânge și îți pune în evidență silueta. Îl port de o săptămână, mă remodelează atât cât se poate”, a adăugat artista.

Daniela Gyorfi are o fată

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul românesc. În ceea ce privește viața sentimentală, Daniela Gyorfi a fost căsătorită o singură dată. Primul și singurul soț al Danielei Gyorfi a fost luptătorul Gelu Borș. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998 și au divorțat doi ani mai târziu. După divorț, Gelu Borș a luat calea Americii și s-a stabilit în las Vegas. S-a căsătorit cu Roberta Lorincz, o fostă balerină de la Opera Română. Din mariajul lor au rezultat două fete.

Din anul 2006, Daniela Gyorfi formează un cuplu cu George Tal. Din povestea lor de dragoste a rezultat un copil, Maria. Cântăreața a devenit mamă la 42 de ani, după ce înainte pierduse trei sarcini.

În luna aprilie 2025, Daniela Gyorfi și George Tal au împlinit 18 ani de relație.

Cele mai noi