ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme

21 ian. 2026, 22:12, Actualitate
Sprijinul financiar din partea familiei reprezintă pentru mulți români o ancoră de salvare, care nu necesită o justificare suplimentară. Sumele sunt împrumutate temporar, de obicei până la salariu și poate justifica avansul unei locuințe sau diverse contribuții, iar adesea sunt tratate ca simple ajutoare.

În practică, aceste transferuri pot ridica semne de întrebare autorităților fiscale, iar lipsa unei dovezi clare poate să genereze situații complicate.

ANAF e cu ochii pe împrumuturile între rude

În ultimii doi ani, ANAF a luat la controlat circulația banilor între persoanele fizice, în special când este vorba despre transferuri mari sau repetate. Fără documente care să explice proveniența fondurilor, un ajutor familial poate să fie interpretat drept un venit nedeclarat, iar asta poate duce la complicații fiscale suplimentare.

Autoritățile sunt cu ochii doar pe fluxurile financiare, iar orice sumă care intră într-un cont poate fi verificată dacă nu există o justificare credibilă. Riscurile cresc mai ales atunci când transferurile bancare nu au mențiuni clare, banii sunt primiți în numerar fără a exista o dovadă scrisă, sumele sunt folosite pentru achiziții importante sau există discrepanțe între veniturile declarate și nivelul de trai.

Ce documente te pot feri de probleme

Pentru a evita probleme, sunt suficiente câteva măsuri minime, precum redactarea unui contract de împrumut, mențiuni explicite la transferurile bancare, păstrarea dovezilor de plată, dar și stabilirea unui termen de restituire.

În cazul donațiilor, o formă scrisă este recomandată, mai ales când banii sunt folosiți pentru achiziții majore. Cu cât sumele sunt mai mari, cu atât verificările pot fi mai riguroase, în special când apar diferențe între veniturile declarate și bunurile achiziționate.

