Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear

Negocierile nucleare dintre Iran și Statele Unite, reluate vineri în Oman, au evidențiat divergențe majore în ceea ce privește viitorul programului nuclear iranian, scrie Wall Street Journal. Deși ambele părți au descris discuțiile drept un „început bun”, Iranul a trasat „linii roșii” ferme și a refuzat să accepte cererile SUA de a pune capăt îmbogățirii uraniului sau de a limita programul său de rachete balistice.

Negocierile indirecte din Muscat, Oman, reprezintă prima tentativă de diplomație după ce administrația Trump a bombardat cele trei situri nucleare iraniene în vara anului 2025.

După numeroasele amenințări venite din partea lui Donald Trump, Teheranul a acceptat reluarea discuțiilor pentru a evita noi atacuri militare și pentru a obține ridicarea sancțiunilor, dar ministrul de externe Abbas Araghchi a subliniat că dialogul trebuie să se desfășoare fără amenințări. Iranul insistă ca discuțiile să fie limitate strict la dosarul nuclear și a respins includerea capacităților sale defensive pe agenda discuțiilor.

Care sunt cererile Statelor Unite

Statele Unite cer oprirea totală a îmbogățirii uraniului, limitarea programului de rachete balistice și încetarea sprijinului pentru grupările pro-iraniene din regiune. Pentru prima dată, la masa negocierilor din Oman, alături de Steve Witkoff și Jared Kushner, a participat și amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Prezența sa în uniformă a fost interpretată de iranieni ca un avertisment, în contextul în care portavionul USS Abraham Lincoln patrulează în apropierea coastelor Iranului.

Divergențe cheie și „linii roșii”

Conflictul diplomatic se concentrează pe câteva puncte de blocaj fundamentale, iar Iranul a respins anterior solicitările de suspendare temporară a îmbogățirii uraniului. Există propuneri externe, venite din partea Egiptului, Turciei și Qatarului, care sugerează un angajament iranian pentru „zero îmbogățire” timp de trei ani, însă acceptarea acestui cadru de către Teheran rămâne incertă.

O concesie posibilă discutată este transferul celor 400 kg de uraniu înalt îmbogățit către o țară terță, deși oficialii iranieni sunt divizați pe această temă.

SUA au impus noi sancțiuni împotriva Iranului

La scurt timp după încheierea rundei de discuții de pe 6 februarie, Statele Unite au anunțat o nouă rundă majoră de sancțiuni care vizează direct rețeaua de export de petrol a Iranului. Aceste măsuri au fost făcute publice la doar câteva ore după încheierea rundei de negocieri indirecte din Oman dintre Washington și Teheran.

