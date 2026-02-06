Prima pagină » Știri externe » Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil

Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil

06 feb. 2026, 21:29, Știri externe
Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil

Șase persoane, inclusiv un copil de cinci ani, au fost rănite după ce o persoană necunoscută a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare din orașul Grenoble, scrie Liberation. Cei doi atacatori mascați s-au filmat în timp ce comiteau fapta, arată.

Un individ, a cărui identitate este încă sub investigație, a aruncat o grenadă, despre care se crede că este una defensivă sau de antrenament modificată, în interiorul salonului înainte de a fugi de la fața locului. Cele șase persoane rănite au suferit în principal leziuni provocate de schije și de suflul exploziei. Copilul de cinci ani a fost transportat la spitalul pediatric, dar starea sa este stabilă. Celelalte victime sunt angajați și clienți ai salonului.

Orașul Grenoble s-a confruntat în ultimii ani cu un val de violențe legate de traficul de droguri, iar anchetatorii verifică dacă proprietarul salonului sau cineva aflat în interior avea legături cu grupări infracționale.

Utilizarea unei grenade într-un spațiu public, în plină zi, este considerată un mesaj de o violență extremă, specific metodelor de „reglare de conturi” sau extorcare, anunță autoritățile.
Procurorul din Grenoble, Etienne Manteaux, a declarat că dispozitivul exploziv folosit „nu a fost destinat să ucidă, ci să intimideze”.

„Raportul preliminar indică faptul că șase persoane au suferit răni minore din cauza exploziei. Acestea au fost tratate la fața locului de către serviciile de urgență și nu au fost transportate la spital”, a declarat prefectul din Isère pentru AFP. Printre răniți se numără un copil de 5 ani, potrivit prefecturii.

Pe 12 februarie 2025, acum aproape exact un an, un bar din centrul orașului Grenoble a fost vizat de un atac similar, pentru care o anchetă este încă în curs de desfășurare. Atacul cu grenadă a rănit atunci cincisprezece persoane, dintre care unele se aflau în stare critică. Bruno Retailleau, pe atunci ministru de interne, a declarat cazul ca fiind „o operațiune criminală fără precedent, deoarece s-a folosit o tehnică de război și o grenadă foarte specifică”.

Recomandările autorului:

Pană masivă de curent în Stuttgart: trafic perturbat și birouri fără internet. Operatorul rețelei a exclus posibilitatea unui sabotaj

De câte trupe are nevoie Putin pentru a cuceri Donbasul? „Le va lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a spus Zelenski. Cifra avansată de liderul de la Kiev

Statele Unite și Rusia sunt de acord să respecte pactul nuclear New START după expirarea acestuia. SUA vrea să fie inclusă și China

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear
22:02
Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear
EXTERNE Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu
21:11
Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu
FLASH NEWS Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași
20:38
Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași
TEHNOLOGIE Oamenii de știință din China construiesc cea mai puternică armă cu microunde din lume. La ce o pot folosi chinezii
19:36
Oamenii de știință din China construiesc cea mai puternică armă cu microunde din lume. La ce o pot folosi chinezii
ACUZAȚII Șeful controlului armelor din Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Washingtonul vrea un nou pact nuclear trilateral
19:09
Șeful controlului armelor din Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Washingtonul vrea un nou pact nuclear trilateral
CONTROVERSĂ Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020
18:01
Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Veste tristă: Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: 'Simt nevoia să vă cer ajutorul'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Cum poate o singură noapte de somn să dezvăluie peste 100 de riscuri medicale?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii interzic internetul pentru că nu au discernământ, dar pot să își schimbe genul”
22:30
Dan Dungaciu: „Europenii interzic internetul pentru că nu au discernământ, dar pot să își schimbe genul”
ULTIMA ORĂ Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală
22:10
Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală
ACTUALITATE Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură
22:05
Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură
ENERGIE De ce plătesc românii mai mult pentru energie. Anunțul oficial al ministrului Energiei: ”Aceste realități sunt mai puțin discutate în spațiul public”
21:35
De ce plătesc românii mai mult pentru energie. Anunțul oficial al ministrului Energiei: ”Aceste realități sunt mai puțin discutate în spațiul public”
MEDIU Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral. Beach Baruri sau restaurante au fost deja dărâmate. Vor fi analizate și blocuri
20:38
Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral. Beach Baruri sau restaurante au fost deja dărâmate. Vor fi analizate și blocuri
ACTUALITATE Ce i-au cerut românii Anei lu’ ANAF, chatbot-ul oficial al Fiscului, în 2026
20:31
Ce i-au cerut românii Anei lu’ ANAF, chatbot-ul oficial al Fiscului, în 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe