Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil

Șase persoane, inclusiv un copil de cinci ani, au fost rănite după ce o persoană necunoscută a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare din orașul Grenoble, scrie Liberation. Cei doi atacatori mascați s-au filmat în timp ce comiteau fapta, arată.

Un individ, a cărui identitate este încă sub investigație, a aruncat o grenadă, despre care se crede că este una defensivă sau de antrenament modificată, în interiorul salonului înainte de a fugi de la fața locului. Cele șase persoane rănite au suferit în principal leziuni provocate de schije și de suflul exploziei. Copilul de cinci ani a fost transportat la spitalul pediatric, dar starea sa este stabilă. Celelalte victime sunt angajați și clienți ai salonului.

Orașul Grenoble s-a confruntat în ultimii ani cu un val de violențe legate de traficul de droguri, iar anchetatorii verifică dacă proprietarul salonului sau cineva aflat în interior avea legături cu grupări infracționale.

Utilizarea unei grenade într-un spațiu public, în plină zi, este considerată un mesaj de o violență extremă, specific metodelor de „reglare de conturi” sau extorcare, anunță autoritățile.

Procurorul din Grenoble, Etienne Manteaux, a declarat că dispozitivul exploziv folosit „nu a fost destinat să ucidă, ci să intimideze”.

„Raportul preliminar indică faptul că șase persoane au suferit răni minore din cauza exploziei. Acestea au fost tratate la fața locului de către serviciile de urgență și nu au fost transportate la spital”, a declarat prefectul din Isère pentru AFP. Printre răniți se numără un copil de 5 ani, potrivit prefecturii.

Pe 12 februarie 2025, acum aproape exact un an, un bar din centrul orașului Grenoble a fost vizat de un atac similar, pentru care o anchetă este încă în curs de desfășurare. Atacul cu grenadă a rănit atunci cincisprezece persoane, dintre care unele se aflau în stare critică. Bruno Retailleau, pe atunci ministru de interne, a declarat cazul ca fiind „o operațiune criminală fără precedent, deoarece s-a folosit o tehnică de război și o grenadă foarte specifică”.

