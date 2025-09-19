Prima pagină » Actualitate » Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să NU încalci

19 sept. 2025, 18:16, Actualitate
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini / foto: Envato

Codul Civil prevede, printre altele, care este înălțimea maximă pe care o poate avea gardul dintre vecini. De-a lungul timpului, o astfel de construcție a generat disensiuni între proprietari, însă în lege se stipulează clar ce regulă nu trebuie să fie încălcată.

Există situații când un simplu gard poate să devină „mărul discordiei” între vecini. Modul în care este amplasat, înălțimea, camerele video instalate pe construcția respectivă sau chiar și tipologia gardului pot reprezenta motive de conflicte între vecini. Unele dintre conflicte, însă, ajung direct în instanță. Totuși, ce arată legea?

Legea arată ce înălțime trebuie să aibă gardul dintre vecini

Codul Civil arată care este înălțimea maximă pe care o poate avea gardul dintre vecini. În general, o asemenea construcție este necesară pentru ca alte persoane să nu pătrundă nelegal pe o altă proprietate, dar și pentru protecția proprie. Legea arată că îngrădirea unei proprietăți nu reprezintă o obligație, însă este un drept.

Înălțimea gardului dintre vecini nu trebuie să depășească 2 metri. Informațiile sunt stipulate în Codul Civil, art. 662 – Obligaţia de construire a despărţiturilor comune.

„Astfel, înălțimea gardului dintre vecini este de maximum 2 metri cu derogările de rigoare. Astfel, un gard despărțitor între vecini nu trebuie să încalce nici dreptul la proprietate și posesie al vecinului și nici nu trebuie să fie amplasat doar pe o singură parte a unei proprietăți și în același timp trebuie să permită și scurgerea apei de pe el, pe ambele fonduri de proprietate”, se arată în Art. 662 alin. 2 Cod Civil- (2), potrivit lege5.ro.

Ce mai prevede Codul Civil

Art. 662

(1) Oricare dintre vecini îi poate obliga pe proprietarii fondurilor învecinate să contribuie la construirea unei despărţituri comune.
(2) În lipsa unor dispoziţii legale, a regulamentului de urbanism sau a obiceiului locului, înălţimea zidului comun va fi stabilită de părţi, dar fără a depăşi 2 metri, socotindu-se şi coama zidului.

Art. 664

(1) Oricare dintre coproprietari are dreptul să sprijine construcţii ori să instaleze grinzi în zidul comun cu obligaţia de a lăsa 6 centimetri spre celălalt coproprietar şi fără a afecta dreptul acestuia de a sprijini construcţiile sale ori de a instala propriile grinzi în zidul comun.
(2) Un coproprietar va avea dreptul de a scurta grinzile puse de vecinul său până în jumătatea zidului, în cazul în care ar dori să instaleze el însuşi grinzi ori să construiască un coş de fum în acelaşi loc.

Art. 665

(1) Oricare dintre coproprietari poate să înalţe zidul, cu îndatorirea de a suporta singur cheltuielile de înălţare peste limita zidului comun, precum şi cheltuielile de reparare a părţii comune a zidului ca urmare a înălţării acestuia.
(2) În cazul în care zidul nu poate rezista înălţării, proprietarul care doreşte să facă această înălţare este dator să reconstruiască zidul în întregime luând din fondul său suprafaţa pentru a asigura grosimea necesară zidului nou ridicat.
(3) Vecinul care nu a contribuit la înălţare poate dobândi coproprietatea, plătind jumătate din valoarea actualizată a materialelor şi manoperei folosite, precum şi, dacă este cazul, jumătate din valoarea terenului întrebuinţat pentru îngroşarea zidului.

