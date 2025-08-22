Prima pagină » Actualitate » Folii pentru mulcire: cum se aleg, la ce folosesc și când se utilizează

22 aug. 2025, 10:16, Actualitate
Folii pentru mulcire: cum se aleg, la ce folosesc și când se utilizează. Iată tot ce trebuie să știi despre acest aspect important în lumea agriculturii. Este un instrument care nu ar trebui să îți lipsească, sub nicio formă, mai ales dacă îți dorești îmbunătățirea grădinii și, implicit, a recoltei. Vezi mai jos detaliile.

Te-ai întrebat vreodată ce este mulcirea și de ce este necesară pentru grădina ta? Pentru o grădină sănătoasă și frumoasă, ai putea utiliza folii pentru mulcire. Acestea pot fi asimilate precum un instrument de grădinărit cu o utilitate ridicată. Cu ajutorul lor, buruienile din grădină pot fi controlate mai ușor, iar modul în care sunt dezvoltate plantele poate fi îmbunătățit. De asemenea, poate fi optimizat modul în care sunt hidratate plantele.

Totuși, cum și când se folosesc aceste folii pentru mulcire? Specialiștii din ramura agriculturii au adus în atenție câteva detalii esențiale.

Folii pentru mulcire: cum se aleg?

O folie pentru mulcire poate fi foarte utilă în grădinărit, dacă își dorești ca plantele tale să nu fie înconjurate de buruieni. Efortul poate fi minim în acest sens și poți avea rezultate favorabile.

Există o serie de avantaje pe care ar trebui să le iei în considerare, atunci când vine vorba despre utilizarea foliilor pentru mulcire. În primul rând, va împiedica buruienile să se extindă și să îți afecteze grădina. De altfel, poate însemna o economie la apă și un sol sănătos care va fi protejat de intemperii. În plus, când cultivi anumite fructe și ai montate asemenea folii, ele nu vor ajunge direct pe sol.

De reținut faptul că nu toate foliile sunt identice, mai ales că acestea depind de ceea ce cultivi în grădină. În cazul lor, și culoarea contează. De exemplu, dacă ai în plan să cultivi roșii, căpșuni sau dovlecei, poți alege foliile din plastic (neagră sau bicoloră). Poate fi destul de durabilă.

Altfel, pentru o grădină „verde”, poți alege foliile biodegradabile. În câteva luni, se vor descompune.

Mai există varianta unor folii pentru mulcire din material nețesut (TNT). Pot fi folosite în pepiniere sau pentru plantele ornamentale.

Pentru zilele toride, ar fi ideal să se folosească folii albe. Ele vor reflecta lumina. În zilele de primăvară sau în zonele reci pot fi folosite foliile negre. Ele vor reține căldura. Cele verzi sau maro pot avea și un rol estetic.

Folii pentru mulcire: când se folosesc?

Însă, când se folosesc aceste folii speciale pentru mulcire? Potrivit specialiștilor în grădinărit, astfel de folii pot fi utilizate oricând în perioada anului. Totuși, ar fi ideal să se folosească îndeosebi primăvara, înainte de însămânțare sau transplant.

Astfel de folii se folosesc facil. Tot ceea ce trebuie să faci este să întinzi foliile pe sol și să le fixezi la margini. Apoi, acolo unde vor exista răsaduri trebuie să faci câteva tăieturi pe folii.

Sursă foto: colaj Envato

