COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere

Mulți proprietari de case aleg să planteze copaci pentru a aduce verdeață și prospețime în grădină, însă nu toate speciile sunt potrivite pentru spațiile rezidențiale.

Edward Bowring, horticultor la Home and Gardens recomandă evitarea a cinci specii de copaci în grădinile de casă. Aceste arbori pot cauza daune infrastructurii și pot afecta negativ alte plante prin substanțe toxice sau sisteme radiculare agresive.

Un exemplu notoriu este nucul negru, un arbore impresionant, cu o înălțime de până la 30 de metri, originar din America de Nord. Cu toate acestea, nucul negru produce juglonă, o substanță chimică prezentă în frunze, fructe și rădăcini, care este toxică pentru multe alte plante din apropiere, inhibându-le creșterea. În plus, necesită tăieri regulate care pot fi incomode pentru grădinari, potrivit Playtech.

Alte 4 specii de arbori de evitat în grădină

Pe lista arborilor de evitat se află și sumacul de corn de cerb, apreciat pentru culorile sale de toamnă și ca habitat pentru păsări, dar care dezvoltă lăstari densi ce pot sufoca alte plante dacă nu sunt controlați.

Laurul de cireș, folosit frecvent pentru garduri vii datorită creșterii rapide și frunzișului dens, este considerat un „gard viu de evitat” deoarece este toxic pentru oameni și animale și poate umbri excesiv spațiul verde.

Mai mult, copacii cu rădăcini puternice reprezintă un risc pentru case. Salcia plângătoare, deși oferă o umbră plăcută, trebuie evitată lângă clădiri deoarece rădăcinile sale caută umezeala și pot deteriora conductele subterane.

De asemenea, stejarul englezesc, un copac impunător ce poate atinge 40 de metri, are un sistem radicular extins ce poate afecta fundațiile și trotuarele, iar curățenia frecventă a frunzelor și ramurilor căzute reprezintă un inconvenient pentru proprietari.

Edward Bowring recomandă astfel grădinarilor să fie atenți la aceste specii înainte de a le planta în curțile lor pentru a evita probleme pe termen lung.