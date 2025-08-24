Metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu. Cum să le ferești de temperaturile scăzute

Iată metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu. Temperaturile vor începe să scadă, marcându-se, astfel, diferențe accentuate ale valorilor termice între noapte și zi. Grădinarii cu experiență urmează anumiți pași, pentru ca plantele lor, de la florile ornamentale până la arbuști, să fie feriți în fața temperaturilor scăzute. Iată mai jos.

Există o serie de pași pe care grădinarii experimentați îi urmează, pentru a-și proteja plantele din grădină. Fie că este vorba despre flori ornamentale, fie că ai în grădină răsaduri cu legume, pomi fructiferi sau diverși arbuști, fiecare plantă trebuie să fie protejată în fața intemperiilor și a temperaturilor scăzute.

Odată ce finalul verii se apropie, vremea ar putea să se schimbe și, implicit, ar putea să aibă loc scăderi bruște ale temperaturilor. Valorile termice pot fi mult mai mici noaptea, iar diferențele de temperaturi ar putea să provoace un dezechilibru al sănătății plantelor. De aceea, ar fi ideal să ai în vedere câteva aspecte care să te ajute să le protejezi până toamna târziu.

Metoda care îți protejează plantele din grădină până toamna târziu

Unul dintre pașii care pot fi luați în considerare, atunci când vine vorba despre protejarea plantelor în fața temperaturilor scăzute, reprezintă acoperirea plantelor în nopțile reci. Pot fi utilizate pânze speciale de grădină, dar și folii perforate. De altfel, pot fi folosite și cearșafuri vechi pe care le poți întinde deasupra răsadurilor sensibile. De pildă, acoperirea cu pânze, folii sau cearșafuri poate fi ideală dacă ai răsaduri de roșii, vinete și ardei, dar și pentru diverse flori (petunii, mușcate).

Pentru ca plantele tale să beneficieze de o protecție suplimentară, mulcirea solului poate fi o altă variantă. Poți adăuga un strat de frunze uscate, paie sau compost în jurul rădăcinilor. În acest fel, căldura în pământ poate fi păstrată, iar plantele vor fi mai protejate. Totodată, este o metodă prin care se împiedică dezvoltarea buruienilor. Este o metodă care poate fi folosită atunci când ai răsaduri cu dovlecei, cartofi, castaveți, dar și la hortensii și trandafiri.

De altfel, este important să uzi plantele la momentul potrivit. De exemplu, acestea pot fi udate dimineața, pentru ca apa să se absoarbă în pământ. Totodată, unele plante sensibile pot fi mutate în ghivece sau spații protejate.

În cele din urmă, pentru ca plantele să nu fie afectate până toamna târziu, ar fi ideal să folosești soiuri rezistente în fața temperaturilor mai scăzute, arată Playtech.

Sursă foto: colaj Envato (rol ilustrativ)