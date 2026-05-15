Inițiativă lăudabilă în Senat. PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Veniturile și sursele de finanțare trebuie declarate

PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Comisia Juridică a Senatului a avizat favorabil marți un proiect de lege, prin care asociațiile și fundațiile sunt obligate să facă publică identitatea tuturor persoanelor fizice și juridice care le fac donații.

Proiectul a fost inițiat de un număr de 56 de deputați și senatori AUR și a fost depus la Senat pe 26 februarie anul acesta.

Conform proiectului de lege, în Ordonanța de Guvern 26/2000, care reglementează activitatea asociațiilor și fundațiilor, se introduce un articol nou, care prevede că aceste forme asociative sunt obligate să depună la Fisc declarații anuale „cu privire la toate veniturile şi sursele de finanțare ale acestora din anul anterior, indiferent de provenienţa lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice – pentru sume mai mari de 5.000 de lei, și juridice”. Documentul poate fi citit AICI

Ce sancțiuni atrage nedepunderea rapoartelor de finanțare

Rapoartele ar urma să fie depuse la ANAF, care trebuie să le publice într-o secțiune specială a propriului site. Nedepunerea acestor declarații ar urma să atragă suspendarea de drept a activității, iar dacă neconformarea durează mai mult de un an, asta duce la dizolvarea de drept a activității asociației sau fundației.

Proiectul de lege a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului pentru luni, 18 mai.

