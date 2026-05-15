Prima pagină » Justiție » Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Procurorii Ștefan Gigi-Valentin și Teodor Niță din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Procurorii constănțeni, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt acuzați de trafic de influență și corupție.

Șantaj prin dosare penale

Cei doi au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/persoane fizice pentru. Scopul, aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori. Când Ștefan și Niță erau refuzați, funcționarii deveneau suspecți sau inculpați și chiar erau trimiși în judecată, potrivit surselor judiciare.

Minuta instanței

Instanța a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală.

„În baza art. 226 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie– Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor.

În baza art.223 alin.2 C.pr.pen şi art.202 alin.1, 3, 4 lit.e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaţilor ŞTEFAN GIGI VALENTIN (…) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de trafic de influen?ă, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 ?i trafic de influen?ă, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal, raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi NIŢĂ TEODOR (…) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin.1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv”, se arată în decizia instanței.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Recomandarea autorului: Cum ar fi împărțit procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dreptatea pentru ei și acoliții lor. Influențele incredibile ale celor doi magistrați

Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
JUSTIȚIE Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reținuți și propuși ÎCCJ pentru arestarea preventivă. Peste 130.000 € au fost găsiți de anchetatori
07:33
Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reținuți și propuși ÎCCJ pentru arestarea preventivă. Peste 130.000 € au fost găsiți de anchetatori
UPDATE CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
20:30
CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
JUSTIȚIE Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
19:51
Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
FLASH NEWS Diana Buzoianu anunță că fostul director de la Direcția Silvică Arad a pierdut procesul privind bonusul de pensionare. Câți bani va fi obligat să dea înapoi
17:25
Diana Buzoianu anunță că fostul director de la Direcția Silvică Arad a pierdut procesul privind bonusul de pensionare. Câți bani va fi obligat să dea înapoi
EXCLUSIV Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
15:10, 14 May 2026
Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Pactul Bolojan-Orban: Planul secret pentru reîntregirea PNL și eliminarea influenței PSD
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Știința statului jos: ce funcții ale scaunului chiar contează pentru spate și concentrare (P)
EVENIMENT Încă un caz de hantavirus în România, la Arad. Este vorba de un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, Bihor
19:37
Încă un caz de hantavirus în România, la Arad. Este vorba de un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, Bihor
ACTUALITATE Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”
19:30
Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”
Inițiativă lăudabilă în Senat. PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Veniturile și sursele de finanțare trebuie declarate
19:25
Inițiativă lăudabilă în Senat. PSD, AUR și PNL și-au dat mâna pentru transparentizarea banilor ONG-urilor. Veniturile și sursele de finanțare trebuie declarate
JUSTIȚIE Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
19:16
Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
FLASH NEWS Moment viral la banchetul organizat de Xi Jinping. După ce președintele chinez a plecat de la masă, Trump a tras cu ochiul la o mapă din apropierea sa
19:01
Moment viral la banchetul organizat de Xi Jinping. După ce președintele chinez a plecat de la masă, Trump a tras cu ochiul la o mapă din apropierea sa
INEDIT Nicușor Dan, după vizita la BDSA: Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare
18:59
Nicușor Dan, după vizita la BDSA: Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare

Cele mai noi

Trimite acest link pe