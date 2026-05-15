Procurorii Ștefan Gigi-Valentin și Teodor Niță din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia fost pronunțată vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Procurorii constănțeni, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt acuzați de trafic de influență și corupție.

Șantaj prin dosare penale

Cei doi au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/persoane fizice pentru. Scopul, aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori. Când Ștefan și Niță erau refuzați, funcționarii deveneau suspecți sau inculpați și chiar erau trimiși în judecată, potrivit surselor judiciare.

Minuta instanței

Instanța a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală.

„În baza art. 226 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie– Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor.

În baza art.223 alin.2 C.pr.pen şi art.202 alin.1, 3, 4 lit.e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaţilor ŞTEFAN GIGI VALENTIN (…) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de trafic de influen?ă, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 ?i trafic de influen?ă, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal, raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi NIŢĂ TEODOR (…) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin.1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv”, se arată în decizia instanței.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

