Liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre formarea noului guvern: „Prima noastră opțiune este să refacem coaliția. În cel mai rău caz, rămânem în opoziție”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, după ședința Consiliului Reprezentanților Uniunii (CRU), că prima opțiune a formațiunii sale este de a reface fosta coaliție de guvernare, dar nu exclude nici varianta de a intra în opoziție.

„Dacă nu se poate găsi o soluție prin care să avem o majoritate sau, în cel mai rău caz, dar asta ar fi a treia, a patra etapă, un guvern minoritar, dar cu o susținere transparentă, fără AUR, atunci, sigur, există posibilitatea să rămânem în opoziție. Dar nu asta este prima opțiune. Prima opțiune este să refacem coaliția”, a spus Kelemen Hunor.

De asemenea, el a respins varianta unui guvern cu premier tehnocrat și cu miniștri de la PSD și UDMR.

„Nu există această variantă. Există o singură variantă în capul nostru și acesta este dezideratul, dacă îl putem atinge, să refacem coaliția. PSD-UDMR este un guvern minoritar. Cum știți, PNL nu susține un astfel de guvern, asta înseamnă că trebuie să mergi la AUR și la celelalte formațiuni, iar din punctul nostru de vedere, nu funcționează”, a explicat acesta.

La Cluj-Napoca a avut loc, vineri, Consiliul Reprezentanților Uniunii (CRU) al UDMR, în cadrul căruia, președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a prezentat un raport politic.

„În perioada următoare – eu nu pot să vă promit astăzi – că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, va putea să participe la guvernare, poate că vom intra în opoziție. Pe mine nu mă sperie așa ceva, consider că pentru construcție, opoziția poate să fie o șansă nouă. Dar noi vrem să fim partea unui guvern care să fie în stare să facă ordine în țară, să dea soluții bune la problemele țării și la terminarea mandatului, la terminarea ciclului guvernamental, să putem spune că la ceea ce ne-am angajat în campania electorală în 2024 am reușit să ducem la bun sfârșit, chiar dacă nu integral, dar în mare măsură”, a spus Kelemen Hunor în raportul său în fața CRU, potrivit Agerpres.

