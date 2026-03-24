Ce înseamnă când privești în altă parte, în timp ce vorbești cu cineva

Limbajul ochilor se citește altfel decât cuvintele, și nu întotdeauna îl descifrăm corect. Psihologia comportamentală oferă un răspuns mai nuanțat decât instinctul. Studiile arată că oamenii mențin contactul vizual 70% din timp când ascultă, dar doar 30% când vorbesc. Cu alte cuvinte, cel care vorbește și privește în altă parte nu face neapărat ceva suspect — creierul lui procesează, caută cuvinte, reconstituie amintiri.

A privi în altă parte în timp ce formulezi o idee este, de fapt, un mecanism de concentrare: elimini stimulii vizuali ca să te poți gândi mai bine, preia Ziarul românesc de.

Diferențele culturale dintre Orient și Occident

Un detaliu: regulile contactului vizual nu sunt universale. În lumea occidentală privitul în ochi este asociat cu onestitatea, atenția și respectul. A evita privirea cuiva în timp ce îi vorbești poate fi interpretat ca semn de nesinceritate sau lipsă de interes. Dar în multe culturi asiatice, contactul vizual prelungit cu o figură de autoritate este considerat lipsit de respect — exact inversul.

Aceasta înseamnă că același gest poate fi citit complet diferit în funcție de cine ești tu, cine este celălalt și în ce context vă aflați. Un coleg care privește în altă parte în timp ce îți explică ceva nu îți ascunde neapărat nimic — poate gândește mai bine fără să te vadă. Un vecin care evită privirea ta la o conversație de scară poate fi timid, nu ostil.

Psihologii recomandă să nu citești niciodată un singur semn nonverbal izolat, ci să îl plasezi în ansamblul comunicării: tonul vocii, postura, ritmul vorbirii. Privitul în altă parte spune ceva — dar ce anume depinde de tot restul care îl înconjoară, și de disponibilitatea noastră de a nu sări la concluzii mai repede decât o merită situația.

