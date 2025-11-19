Ce înseamnă și cum se folosește „parasocial”, desemnat cuvântul anului 2025

Cuvântul „parasocial” a fost desemnat cuvântul anului, însă puțini știu exact ce înseamnă acesta și în ce context se folosește.

În ultimele săptămâni, Cambridge Dictionary, Dictionary.com și Collins Dictionary și-au desemnat cuvântul anului, iar Dicționarul Cambridge a ales pentru 2025 cuvântul parasocial, în timp ce dicționarul Collins a ales vibe coding, adică utilizarea AI pentru a ajuta la scrierea liniilor de cod.

Astfel, cuvântul anului al Cambridge Dictionary, „parasocial”, este un termen care a explodat în popularitate în era rețelelor sociale.

Acest termen datează însă din anul 1956, când doi sociologi de la Universitatea din Chicago au observat că telespectatorii dezvoltau relații parasociale cu personalitățile de pe ecran, asemănătoare celor pe care le formau cu familia și prietenii „reali”.

Aceștia au remarcat cum mediul în rapidă expansiune al televiziunii aducea fețele actorilor direct în casele oamenilor. Drept urmare, au devenit prezențe constante în viețile acestora.

Parasocial este deci definit drept o conexiune pe care cineva o simte între el și o persoană celebră pe care nu o cunoaște sau o inteligență artificială (AI).

„Parasocial surprinde perfect spiritul anului 2025. E un exemplu excelent al modului în care se schimbă limbajul,” a spus Colin McIntosh de la Cambridge Dictionary. „Ceea ce a fost odată un termen academic specializat a devenit comun. Milioane de oameni sunt implicați în relații parasociale. Mulți alții sunt pur și simplu interesați” „Datele confirmă asta, deoarece site-ul Cambridge Dictionary a înregistrat creșteri bruște ale căutărilor pentru ‘parasocial’,” a continuat McIntosh. „Limbajul din jurul fenomenelor parasociale evoluează rapid, pe măsură ce tehnologia, societatea și cultura se schimbă și se transformă. De la celebrități la chatboți, tendințele parasociale sunt fascinante pentru cei interesați de dezvoltarea limbajului.”

Autorul recomandă:

A fost desemnat „cuvântul ANULUI 2024”, fenomenul cultural care promovează practicarea de yoga, culcatul devreme, hainele sexy şi părul desprins