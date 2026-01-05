Ce își dorește Anda Adam în 2026. ”În industria aceasta nu știi niciodată la ce poți să te aștepți”

Cântăreața Anda Adam a mărturisit ce își dorește în anul 2026. ”În industria aceasta nu știi niciodată la ce poți să te aștepți”, a declarat artista.

Anda Adam a format o familie cu Sorin Andrei Nicolescu, împreună cu care are o fetiță, Evelin. După separarea de Sorin Niculescu, Anda Adam a început o relație cu Joseph Eudor Mohaci, care este din Arad, are numeroase afaceri în țară și o perioadă a locuit în Elveția și Franța.

Joseph Eudor Mohaci a fost căsătorit cu Ioana, nunta celor doi având loc la Limassol, în Cipru, în anul 2018. Yosif Eudor Mohaci are o fetiță care se numește Nicole. Yosif Eudor Mohaci și Ioana au divorțat. Anda Adam s-a căsătorit cu JosephEudor Mohaci în data de 23 decembrie 2022.

Într-un interviu pentru spynews.ro, Anda Adam și soțul ei au fost întrebați dacă obișnuiesc să își facă rezoluții pentru noul an.

Ce își dorește Anda Adam în 2026. ”Au fost ani în care ne-au propus foarte multe și ne-au ieșit foarte puține, dar și invers”

”La noi e mai greu. În industria aceasta nu știi niciodată la ce poți să te aștepți! Bineînțeles că ne facem niște planuri și avem anumite așteptări cât mai mari de la anul ce vine, cred că este firesc să ne dorim o evoluție. Au fost ani în care ne-au propus foarte multe și ne-au ieșit foarte puține, dar și invers”, a declarat Anda Adam.

”Noi suntem recunoscători pentru tot ce ne aduce noul an. Încercăm să ne bucurăm în fiecare zi de tot ce ne oferă Dumnezeu, de faptul că suntem sănătoși. Dacă suntem sănătoși, le facem pe toate, pas cu pas”, a adăugat vedeta.