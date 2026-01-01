Prima pagină » Actualitate » Ce își dorește Liviu Vârciu în 2026. „Pentru că m-am lăsat un pic de izbeliște”

Ce își dorește Liviu Vârciu în 2026. „Pentru că m-am lăsat un pic de izbeliște"

01 ian. 2026
Ce își dorește Liviu Vârciu în 2026. „Pentru că m-am lăsat un pic de izbeliște”
Ce își dorește Liviu Vârciu în 2026

Liviu Vârciu, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit ce își dorește pentru anul 2026. ”Vreau să mă concentrez asupra mea un pic mai mult”, a mărturisit acesta.  

Liviu Vârciu a dezvăluit ce își dorește să facă în anul care tocmai a început. Artistul vrea să se ocupe mai mult de el, să scoată piese noi, dar și să facă un nou film.

”În 2026 vreau să mă concentrez asupra mea un pic mai mult, pentru că m-am lăsat un pic de izbeliște, așa cum s-ar spune. (…) Și o să mă apuc să intru în studio să refacem câteva piese L.A., să facem și câteva piese noi, să facem câteva clipuri. Și poate cine știe… că mi-e dor tare să fiu pe scenă să cântăm. Și, bineînțeles, un film pentru că am promis că în fiecare an o să fac un film”, a declarat Liviu Vârciu pentru a1.ro.

Liviu Vârciu are trei copii

Liviu Vârciu a cunoscut succesul pe vremea când cânta în trupa L.A. Liviu a înființat, în anul 1998, împreună cu Aurelian Ciocan trupa L.A. după care l-au cooptat în acest proiect muzical și pe Adrian Zainea. Formația s-a destrămat în anul 2005.

În plan personal, cântărețul Liviu Vârciu a devenit tătic pentru a treia oară în anul 2020. Partenera lui de viață, Anda Călin, a adus pe lume un băiețel care a primit numele Matei. Acesta este cel de-al doilea copil al cuplului. Artistul fost căsătorit cu fosta prezentatoare de televiziune Adelina Pestrițu. Liviu Vârciu mai are are două fete: Carmina, din relația cu Amy Teiceanu, și Anastasia, din relația cu Anda Călin.

